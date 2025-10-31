Tờ Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Nga cho hay, các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy nhiệt điện Oryol, nguồn phát điện và nhiệt lớn nhất khu vực; trạm biến áp điện Vladimir, một trung tâm năng lượng quan trọng của Nga và nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky lớn nhất miền bắc nước này.

Người dân thành phố Oryol đã báo cáo về các vụ nổ xảy ra vào ban đêm trong khi các cảnh quay giám sát cho thấy vụ tấn công nhằm vào nhà máy.

Thống đốc tỉnh Oryol Andrey Klychkov cho hay, nhà máy nhiệt điện của tỉnh này bị các mảnh vỡ của UAV rơi trúng, gây hư hại cho các thiết bị cung cấp điện. Quan chức này nói thêm, không có đám cháy nào được báo cáo và lực lượng ứng phó với tình trạng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. "Việc sửa chữa đang được tiến hành và nguồn điện gần như đã được khôi phục", ông Klychkov thông tin.

Trước khi cuộc tấn công diễn ra, ông Klychkov đã cảnh báo về nguy cơ tập kích của tên lửa. Theo phân tích hình ảnh của kênh Astra, có 2 vụ tấn công nhằm vào nhà máy Oryol, gây mất điện trên toàn thành phố.

Nhà máy điện Oryol có công suất ít nhất 330 megawatt và thuộc sở hữu của RIR Energo, một trong những công ty phát điện lớn nhất Nga và là một bộ phận của tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom.

Cũng trong ngày 30/10, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Vladimir và Yaroslavl của Nga. Người dân địa phương cho biết, các hệ thống phòng không ở đây đều được kích hoạt.

Thống đốc tỉnh Vladimir Alexander Avdeyev xác nhận có một cuộc tấn công vào một cơ sở gần Vladimir, nhưng ông không đề cập cụ thể đến trạm biến áp. Tại Yaroslavl, nhà chức trách nhận được báo cáo về các vụ nổ xảy ra gần nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 5 ở Nga, với công suất xử lý hàng năm là 15 triệu tấn dầu thô.