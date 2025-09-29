Tờ Kyiv Independent ngày 29/9 cho biết, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg mới đây đã xác nhận về việc Tổng thống Trump đồng ý để Ukraine tập kích các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể.

"Sau những gì Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio đã nói, câu trả lời là có. Ukraine có thể tập kích vào bên trong lãnh thổ Nga, không có khái niệm vùng an toàn", ông Kellogg nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Tuy vậy, quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc Ukraine có thể thực hiện một cuộc tập kích như vậy hay không sẽ do Tổng thống Trump đưa ra trong từng trường hợp cụ thể.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg. Ảnh: Bloomberg

Về vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, ông Kellogg nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Khi được hỏi về tình hình ở tiền tuyến, ông Kellogg cho biết Ukraine vẫn đang trụ vững trước sức ép của Nga.

Nga kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Shandrigolovo ở vùng Donetsk.

"Trong ngày qua, nhóm tác chiến phía Tây đã thành công tiến vào làng Shandrigolovo, đồng thời gây áp lực lên lực lượng Ukraine ở các khu định cư Kolodeznoye, Boldyrevka, Petrovka và Staroverovka", phía Nga cho biết.

Tính trong tuần qua, quân đội Nga đã khiến Ukraine tổn thất 4.400 binh lính tại Donetsk - bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài. Về mặt khí tài, Kiev đã mất 6 xe tăng, 81 hệ thống tác chiến điện tử, 104 kho hậu cần, 59 khẩu pháo dã chiến, cùng hơn 280 phương tiện chiến đấu khác.

Báo cáo của trang theo dõi quân sự Deep State tiết lộ, quân đội Nga kể từ đầu mùa hè đã kiểm soát được thêm 1.548 km2 diện tích lãnh thổ, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2024.