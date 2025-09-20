Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (20/9), chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho hay, quân Nga trong những ngày qua đã đạt được một số “thành công đáng kể” tại mặt trận Lyman.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

“Trong tuần này ở hướng Lyman, các đơn vị Nga đã giành được một số thành công đáng kể tại hai hướng tây bắc và đông nam thành phố này. Chúng tôi cũng đạt bước tiến ở khu định cư Yampil, đông nam Lyman. Về tổng thể, có một sự ‘vây ép có hệ thống’ xung quanh Lyman, nơi nắm vai trò quan trọng về chiến lược đối với binh sĩ đối phương”, ông Marochko nói.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, quân đội Nga đang tổ chức các mũi tấn công nhằm vào 2 khu định cư Novoselivka và Serednie thuộc khu vực tây bắc Lyman. Trong khi đó ở hướng đông nam Lyman, vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh đã lan đến trung tâm khu định cư Yampil.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine nói Nga mất 1,1 triệu quân

Trong thông cáo đưa ra hôm nay (20/9), Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã khiến phía Nga mất hơn 1,1 triệu binh sĩ kể từ đầu xung đột. Ukraine ước tính, chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, 1.070 binh lính Nga đã hứng chịu thương vong.

“Quân đội Nga cũng mất 11.192 xe tăng; 23.280 xe chiến đấu bọc thép; 62.168 xe tải và phương tiện cơ giới; 32.927 hệ thống pháo các loại; 1.218 hệ thống phòng không; 422 tiêm kích và 341 trực thăng; 28 tàu chiến và một tàu ngầm”, trích thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật ngày 19/9 cho thấy, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Nga đã bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là 22.775 khí tài, trong đó có 4.139 xe tăng và 2.239 xe chiến đấu bọc thép.