Trong thông cáo đăng tải trên kênh Telegram đêm 16/8, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, các đơn vị của Kiev tại mặt trận Sumy “tiếp tục hoạt động tác chiến theo hướng bắc Slobozhansky nhằm loại bỏ nhiều nhóm quân đối phương và giành lại quyền kiểm soát một số khu định cư”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Tại những khu vực đó, các đơn vị của Ukraine tiến thêm từ 1 – 2,5km… Để ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ hậu cần, sơ tán và tăng viện cho các đơn vị Nga, hỏa lực của quân đội Ukraine liên tục gây thiệt hại cho đối phương ở nhiều khu vực nhất định”, thông cáo của quân đội Ukraine cho biết thêm.

Theo bản đồ cập nhật tình hình mặt trận Sumy do trang Deep State của Ukraine công bố, các lực lượng Kiev thời gian qua đã giành lại quyền kiểm soát 2 khu định cư Andriivka và Kindrativka từ tay quân Nga.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine áp thêm trừng phạt với nền công nghiệp quốc phòng Nga

Tờ Kyiv Post đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm 16/8 đã ký sắc lệnh áp thêm trừng phạt nhằm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga, đặc biệt là các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Được biết, các lệnh trừng phạt lần này của Kiev sẽ nhằm vào 39 cá nhân và 55 doanh nghiệp của Nga và một số quốc gia khác, trong đó có các công ty chế tạo UAV nổi tiếng như Zala Aero, Smart Birds và KB Vostok.

Trong thông cáo đưa ra rạng sáng 17/8, Cơ quan Báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định, nước này đang làm việc cùng nhiều đối tác quốc tế để đảm bảo các lệnh trừng phạt sẽ “có hiệu lực trên toàn cầu”.