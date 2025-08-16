Theo tờ Kyiv Independent, tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tiến hành điện đàm với ông Trump liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ diễn ra ở Alaska vào ngày 15/8.

Sau cuộc hội đàm “lịch sử” với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông và ông Putin đã "đạt được một số tiến triển" trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh không đạt được thỏa thuận nào về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine gặp mặt ở Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: New York Times

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho hay ông ủng hộ đề xuất của ông Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga, bởi 3 nhà lãnh đạo có thể thảo luận về "các vấn đề chính". Ông Zelensky nói thêm, Tổng thống Trump đã mời ông đến Washington vào ngày 18/8, nơi hai bên sẽ thảo luận về việc "chấm dứt thương vong, chấm dứt xung đột".

Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã tóm tắt nội dung cuộc gặp với ông Putin cho nhà lãnh đạo Ukraine. Trong đó, ông Zelensky cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng từ sự ảnh hưởng của Mỹ đối với tiến trình hòa bình. Được biết, Tổng thống Zelensky đã nói chuyện riêng với ông Trump trong một giờ, trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham gia thêm 30 phút nữa.

Ông Zelensky cho rằng, châu Âu cần tham gia vào mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình, để "đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy" cho Ukraine.

Một số quan chức châu Âu chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là chiến thắng dành cho ông Putin, trong khi ông Trump không nhận lại được gì.

Sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump thông báo ông và Tổng thống Putin đã "phần lớn đồng ý" về việc trao đổi lãnh thổ, và đảm bảo an ninh cho Ukraine.