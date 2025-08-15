Tờ Kyiv Independent đưa tin, cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất ở bang Alaska, Mỹ vào ngày 15/8. Trong những tuyên bố gần đây, Tổng thống Mỹ xác nhận với giới truyền thông rằng, ông sẽ bàn về “trao đổi đất đai” giữa Nga và Ukraine khi gặp ông Putin.

Trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Independent, nhiều binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở khu vực tiền tuyến cho rằng hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin sắp tới sẽ không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào cho việc kết thúc xung đột Nga - Ukraine.

Các quân nhân Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Artem Fysun, một binh sĩ thuộc đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) Peaky Blinders bày tỏ: “Bản thân tôi tin những cuộc đàm phán như vậy sẽ chẳng đi đến đâu. Không có khả năng ông Putin, ông Trump hay thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có thể đồng ý ngừng giao tranh, bởi tôi đã chứng kiến điều đó ở tiền tuyến khi phía Nga không ngừng tiến lên”.

Vadym, một binh sĩ thuộc Trung đoàn tấn công biệt lập số 1 của Ukraine, lại tin cuộc xung đột “nên tiếp tục”.

“Không có giải pháp nào khác. Nếu ‘đóng băng’ xung đột, thì chiến sự một khi bùng phát trở lại sẽ khốc liệt hơn. Nếu cuộc xung đột này bị ‘đóng băng’, điều này cho chúng tôi thấy châu Âu và Mỹ không thể hứa hẹn bất kỳ sự an toàn nào… Nếu chúng tôi có thể cầm cự thêm một năm nữa, đối phương có thể sẽ đối mặt với những tổn thất và khó khăn về kinh tế nghiêm trọng”, Vadym bình luận.

Trong khi đó, một binh sĩ mang mật danh ‘Foucault’ thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 66 của Ukraine tỏ ra hoài nghi về khả năng Tổng thống Mỹ Trump có thể gây sức ép buộc Moscow ngừng giao tranh.

“Xét tình hình tiền tuyến, phía Nga đang tăng cường hoạt động tác chiến. Các chiến dịch tấn công của đối phương vẫn giữ ở mức độ cao và tình hình chiến sự gần Dobropillia thuộc tỉnh Donetsk đã nêu bật những vấn đề nghiêm trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Có vẻ như Tổng thống Mỹ Trump không có đủ ‘đòn bẩy’ để buộc phía Nga ngừng xung đột, ít nhất với những điều kiện đã được công khai trước đó”, binh sĩ Foucault nói.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần khẳng định, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không có sự tham gia của Kiev sẽ đồng nghĩa với “những quyết định chết”.