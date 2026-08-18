Theo báo Kyiv Independent, Hải quân Ukraine ngày 16/8 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tập kích mới đây của nước này nhắm vào hệ thống phòng thủ của Nga tại bán đảo Crưm.

"Đơn vị UAV đã đánh trúng các vị trí phóng và khu vực triển khai hệ thống Bastion. Dù đánh giá cụ thể vẫn chưa được đưa ra, nhưng cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể về nhân lực và khí tài đối với Nga", Hải quân Ukraine cho biết.

UAV Ukraine tập kích hệ thống phòng thủ Bastion của Nga ở Crưm. Video: Kyiv Independent

Ngoài đợt tập kích ở Crưm, quân đội Ukraine trong ngày 16/8 cũng đánh trúng một cây cầu đường sắt của Nga ở gần khu định cư Svitlodolynske ở vùng Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, Ukraine cũng tấn công chính xác vào các cơ sở hậu cần và kho đạn của đối phương tại Karlivka, vùng Donetsk.

Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại của Nga, thường được sử dụng để phóng tên lửa hành trình siêu thanh Onyx và tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Bastion được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, vệ tinh GLONASS ở giai đoạn đầu và radar chủ động/thụ động ở giai đoạn cuối, cho phép hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc chiến tranh điện tử. Một tổ hợp Bastion hoàn chỉnh bao gồm 1 - 2 xe chỉ huy, 4 xe phóng tự hành K-340P, 4 xe nạp đạn K-342P và xe hỗ trợ sinh hoạt.