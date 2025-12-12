Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 11/12 đã công bố thông tin trên trong một cuộc họp cấp cao với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở bên kia biên giới.

Theo đài RT, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video quay tại thành phố Seversk, cho thấy quân đội nước này đang đến thăm từng hộ gia đình trong các tòa nhà chung cư và nhà riêng để cung cấp hỗ trợ y tế, thực phẩm và nước uống cho những dân thường còn ở lại khu vực.

Các binh sĩ Nga cũng kiểm tra các khu dân cư, đường sá và những nơi lân cận để tìm kiếm các thiết bị nổ và dọn sạch bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào.

Sau báo cáo của ông Gerasimov, Tổng thống Putin tuyên bố sáng kiến ​​chiến lược tại quân khu phía Bắc hiện “hoàn toàn nằm trong tay các lực lượng vũ trang Nga”.

Các cuộc giao tranh giữa quân Nga và Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát Seversk đã diễn ra từ năm 2022 với cường độ khác nhau. Theo Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass, sau khi thâu tóm Seversk, quân đội Nga giờ đây sẽ có con đường thông thoáng đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk, vốn đều là những đô thị trọng yếu đối với các lực lượng Kiev.

Việc giành quyền kiểm soát Seversk diễn ra khi quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến. Moscow đã bày tỏ quyết tâm thâu tóm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Nga đã yêu cầu Ukraine tự nguyện rút quân khỏi Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng đang được Mỹ thúc đẩy. Moscow cũng lưu ý sẽ đạt mục tiêu này bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Trong khi đó, Kiev vẫn kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ.