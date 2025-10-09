Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho các cá nhân: ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Tập đoàn Becamex, ông Vũ Đức Thành – nguyên Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương, và ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao Kỷ niệm chương cho Nguyễn Văn Hùng, ông Vũ Đức Thành và ông Cao Văn Chóng.

Người đứng đầu VFF bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực, hiệu quả của các cá nhân được vinh danh, đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành và tâm huyết của các ông Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đức Thành, Cao Văn Chóng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng đá Bình Dương giai đoạn trước, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cá nhân và đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong công tác phát triển bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam.

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/