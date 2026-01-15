Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực BM-27 Uragan để tập kích các mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Pokrovsk, một "điểm nóng" giao tranh tại vùng Donetsk.

"Ngay sau khi nhận được dữ liệu về các địa điểm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương, kíp vận hành pháo Uragan đã nhanh chóng khai hỏa về phía mục tiêu từ khoảng cách 30km. Đòn tấn công dồn dập đã làm suy yếu hệ thống phòng ngự của các lực lượng Ukraine ở quanh Pokrovsk, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị xung kích", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực BM-27 Uragan của Nga tập kích mục tiêu Ukraine ở gần Pokrovsk. Video: Zvezda

BM-27 Uragan ("Cuồng phong" trong tiếng Nga) là pháo phản lực đa nòng do Liên Xô thiết kế và đưa vào biên chế quân đội vào cuối thập niên 1970. Hệ thống BM-27, bao gồm xe tải và bệ phóng, có tổng trọng lượng là 20 tấn; dài 9,63m; rộng 2,8m và cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

BM-27 Uragan sử dụng đạn rocket 220mm, trọng lượng 280,4kg với đầu đạn 90 - 100kg tùy loại. Mỗi xe phóng ZIL-135 8x8 mang theo 16 ống phóng rocket với tầm bắn hiệu quả 35km và tầm bắn tối đa 38km. Phương tiện này còn đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ rải mìn, khi mỗi quả đạn rocket chuyên dụng có thể phóng ra 312 quả mìn cỡ nhỏ.