Tên lửa ERAM có tầm bắn từ 241 - 450km, và được cho là loại vũ khí có thể sản xuất nhanh chóng cùng chi phí thấp. Theo thông tin được WSJ công bố hôm 23/8, hai quan chức Mỹ cho hay Washington đã chấp thuận bán 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine. Dự kiến ​​số tên lửa này sẽ được chuyển giao trong khoảng 6 tuần.

Cũng theo WSJ, gói viện trợ quân sự trị giá 850 triệu USD, và các nước châu Âu đã chi trả một phần đáng kể trong khoản tiền này.

Tên lửa ERAM của Mỹ. Ảnh: Army Recognition

Về phần mình, Kiev cũng đã đề xuất mua số vũ khí của Mỹ trị giá 90 tỷ USD như một phần của các đảm bảo an ninh, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Trong bối cảnh Ukraine muốn sở hữu các loại vũ khí tiên tiến hơn, câu hỏi đặt ra là những thiết bị này sẽ được sử dụng như thế nào và địa điểm tấn công. Được biết, theo các nguồn tin chia sẻ với WSJ, liên quan tới việc sử dụng tên lửa ERAM, Ukraine sẽ cần có sự chấp thuận từ Lầu Năm Góc nhất là khi tấn công vào trong lãnh thổ Nga.

Theo tờ Pravda, ERAM là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, và được sử dụng làm vũ khí tấn công tầm xa không đối đất. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Cấu trúc mô-đun cho phép tên lửa được điều chỉnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Cũng theo Pravda, Mỹ chưa chính thức công bố kế hoạch cung cấp tên lửa ERAM, nhưng các loại vũ khí khác mà chính phủ châu Âu mua từ Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine triển khai tấn công trong phạm vi biên giới nước này. Trong số này có các hệ thống phòng không, và hệ thống tên lửa phóng loạt GMLRS với tầm bắn 145km.

Đáng nói, cũng trong ngày 23/8, WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngăn Ukraine phóng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công vào sâu lãnh thổ Nga kể từ cuối mùa xuân. WSJ cho rằng, việc Mỹ thay đổi chính sách liên quan tới những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm "thuyết phục" Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình.