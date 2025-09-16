Video: Voenhronika.ru

Theo đoạn video do trang Voenhronika đăng tải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận thành phố Vovchansk ở tỉnh Kharkiv, Ukraine, máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga đã phát hiện một khu công nghiệp bên trong thành phố được Lữ đoàn cơ giới số 57 đối phương dùng làm nơi đóng quân.

Sau khi nhận dữ liệu tọa độ mục tiêu từ UAV, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa không đối đất Kh-38 để tập kích nơi tập trung binh lính của đối phương. Đòn tấn công lập tức tạo ra một vụ nổ lớn bao trùm tòa nhà.

Khoảnh khắc tên lửa Nga tập kích nơi tập trung lính Ukraine. Ảnh: Voenhronika.ru

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về nội dung đoạn video trên.

Theo trang Missilery, Kh-38 là tên lửa không đối đất do Nga đưa vào trang bị trong quân đội từ đầu thập niên 2010. Kh-38 dài 4,2m; đường kính 0,31m; chiều rộng sải cánh là 1,14m. Trọng lượng của tên lửa là 520kg, trong đó đầu đạn nặng 250kg.

Tên lửa Kh-38. Ảnh: Missile.ru

Tầm hoạt động của Kh-38 là 70km, với vận tốc bay gấp 2,2 lần vận tốc âm thanh (Mach 2,2) tức hơn 750 m/s. Trần bay của tên lửa nằm trong khoảng 200 – 12.000m.