Trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vừa đăng tải một phần nội dung bài phát biểu về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình tại sự kiện tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump tối 14/5.

“Hơn 55 năm trước, Trung Quốc và Mỹ cùng triển khai ‘Ngoại giao bóng bàn’, từ đó mở ra lối thoát cho tình trạng bế tắc đã kéo dài trong suốt 20 năm và điều đó đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế đương đại. Kể từ đó, sự hợp tác Trung - Mỹ liên tục viết nên những câu chuyện về tình hữu nghị. Trong bối cảnh mới, tôi đã gặp gỡ và đối thoại với Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần và thúc đẩy sự ổn định của quan hệ Trung - Mỹ. Chúng tôi nhất trí rằng quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới hiện nay”, ông Tập chia sẻ.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington “chỉ có thể được cải thiện chứ không nên để bị tổn hại”. Bởi sự hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 bên, trong khi đối đầu sẽ khiến Trung Quốc và Mỹ cùng bị tổn hại.

Ông Tập nhấn mạnh: “Quan hệ Trung - Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới 1,7 tỷ người dân của 2 nước mà còn liên quan đến lợi ích của hơn 8 tỷ người trên toàn cầu. Do vậy, chúng ta cần gánh vác trách nhiệm lịch sử và đưa ‘con tàu quan hệ Trung - Mỹ’ hướng về phía trước”.

Cũng tại sự kiện tiệc chiêu đãi, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Tập Cận Bình về sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến công du của ông đến “quốc gia tỷ dân” lần này. “Quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới và hai nước cần tăng cường hợp tác để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới”, ông Trump nói.