Hãng thông tấn Turkish Minute ngày 17/12 trích dẫn báo cáo mới đây của hãng tin Bloomberg tiết lộ việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn trả lại các hệ thống phòng không S-400 cho Nga để tái tham gia chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ.

"Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin việc từ bỏ S-400 có thể dẫn tới việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, đồng thời cho phép Ankara tiếp cận trở lại các công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ, gồm cả tiêm kích F-35. Ankara cũng hy vọng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine của mình có thể khiến Moscow sẵn sàng chấp nhận việc trả lại hệ thống S-400", nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Tiêm kích F-35 và hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Military Watch

Vào đầu tháng 12, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cũng nói Ankara đang tiến gần tới quyết định từ bỏ các tên lửa S-400. Ông Barrack dự đoán vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng 4 - 6 tháng.

Theo truyền thông địa phương, việc Washington ngừng bán tiêm kích F-35 và loại Ankara khỏi chương trình hợp tác sản xuất chiến đấu cơ này vào năm 2019, đồng thời áp trừng phạt theo Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) bắt nguồn từ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Thương vụ S-400 là trường hợp chưa từng có tiền lệ, đánh dấu lần đầu tiên một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga.

Giới quan sát nhận định, việc trả lại các hệ thống S-400 cũng có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt căng thẳng với các đồng minh NATO. Trước đó, nhiều nước thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã bày tỏ quan ngại về việc vận hành hệ thống của Nga song song với máy bay phương Tây có thể để lọt thông tin tình báo, bất chấp việc Ankara khẳng định họ không tích cực sử dụng S-400.

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu chính thức nào về việc trả lại hệ thống S-400 trong các cuộc đàm phán.