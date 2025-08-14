Đây là thông tin do tờ Telegraph công bố hôm 13/8. Theo kế hoạch, ông Trump và ông Putin sẽ hội đàm ở Anchorage, Alaska vào ngày 15/8. Nội dung thảo luận giữa hai nguyên thủ dự kiến về các biện pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Telegraph đưa tin, tổng thống Mỹ hiện có kế hoạch đưa ra loạt đề xuất kinh tế để khích lệ Điện Kremlin đồng thuận với một thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức cấp cao khác đang làm việc chặt chẽ với ông Trump để chốt các đề xuất trước khi hội đàm ở Alaska diễn ra. Gói đề xuất của Mỹ dự kiến sẽ bao gồm việc cho phép Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Alaska và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Washington đối với ngành hàng không Nga.

Tổng thống Nga - Mỹ tại một sự kiện. Ảnh: New York Times

Một nội dung chính trong đề xuất này còn cho phép Nga tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm tại những khu vực ở Ukraine đang nắm dưới quyền kiểm soát của Moscow.

Ukraine hiện là một trong số ít quốc gia châu Âu có trữ lượng lớn lithium. Theo Trường Kinh tế Kiev, Ukraine chiếm tới 3% trữ lượng lithium trên toàn cầu.

Hồi tháng 4, sau nhiều tháng đàm phán, Mỹ và Ukraine đã ký kết thỏa thuận khoáng sản nhằm cho phép Washington tiếp cận với nguồn tài nguyên quý giá của Kiev.

Ngoài khoáng sản ở Ukraine, ông Trump được cho đang cân nhắc để Nga phát triển các nguồn tài nguyên ở eo biển Bering, một dải nước hẹp chia tách Alaska và Nga. Khu vực này chiếm 13% nguồn dự trữ dầu của thế giới. Theo tờ Telegraph, việc trao quyền tiếp cận cho Nga sẽ hỗ trợ cho những tham vọng của Tổng thống Putin ở Bắc Cực, nơi chiếm 80% sản lượng khí đốt của xứ sở bạch dương trong năm 2022.

Chia sẻ với Telegraph, các quan chức Anh nhận định những phương án đề xuất trên có thể sẽ được giới lãnh đạo châu Âu chấp thuận.

Trước đó, vào ngày 13/8, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc đảm bảo có một thỏa thuận ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc hội đàm sắp tới của ông với ông Putin.