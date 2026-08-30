Tài sản của nữ tỷ phú Phạm Thu Hương và các tỷ phú Việt tăng vọt

Bà Phạm Thu Hương vừa trở thành nữ tỷ phú giàu thứ 2 Đông Nam Á và thứ 2 Việt Nam, chỉ sau chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đây không chỉ là chuyện “cổ phiếu VIC tăng” mà phản ánh 3 xu hướng lớn ở Việt Nam.

Đằng sau cú tăng của cổ phiếu VIC và tài sản các tỷ phú Việt có thể nhìn thấy sự giao thoa của ba xu hướng lớn: sự trỗi dậy của các tập đoàn tư nhân lớn; chu kỳ đầu tư hạ tầng cực lớn gắn với tăng trưởng mới; quá trình nâng cấp thị trường vốn để thu hút dòng tiền quốc tế.

Techcombank tăng trần, Vingroup tăng vọt: Tín hiệu mới cho ngân hàng, địa ốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giao dịch bùng nổ vào ngày 26/8 khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tăng hơn 25 điểm, tương đương 1,42%, lên 1.821,6 điểm, vượt xa mốc 1.800 điểm. Sắc xanh áp đảo trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Trong phiên này, cổ phiếu Techcombank tăng trần, trong khi Vingroup và nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đồng loạt tăng giá, giúp VN-Index dễ dàng vượt 1.800 điểm trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng dòng vốn lớn đổ vào thị trường chứng khoán.

Thanh tra chỉ rõ loạt vi phạm tại Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

Tín mới nhất, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Kết luận thanh tra số 47 đối với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC).

Thông báo kết luận nêu rõ, kết quả thanh tra phát hiện một số vi phạm, tồn tại của VPB SMBC FC liên quan đến thẩm định, quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC Michael Vu qua đời

Ông Michael Vu, Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, đã qua đời ngày 26/8/2026. Ông mới đảm nhận chức vụ này tại FLC từ ngày 1/8 sau khi rời Boeing Việt Nam.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ông Michael Vu đã qua đời tại tỉnh Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi.

Hai công ty bán hàng đa cấp bị xử phạt nặng

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị phạt 450 triệu đồng. Ảnh: Nu Skin

Vi phạm loạt quy định trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam và Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam bị phạt nặng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam và Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lên thành phố trực thuộc Trung ương từ 1/9, Quảng Ninh đón 16 dự án hơn 16.000 tỷ

Chiều 26/8, UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư các dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, 16 dự án được ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư, những dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực gồm y tế, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, bảo vệ môi trường, thương mại, dịch vụ, du lịch, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế quan trọng khác.

TPHCM đề xuất lương giám đốc Trung tâm tài chính quốc tế tối đa 850 triệu đồng/tháng

Sáng 27/8, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, UBND TPHCM đã trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

TPHCM đề xuất khung lương của Giám đốc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế là 450-850 triệu đồng/tháng, Giám đốc vận hành được đề xuất áp dụng mức 200-400 triệu đồng/tháng.

Thông tin mới về trường hợp được trả lương bằng tiền mặt từ 5 triệu đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 320/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026.

Bộ Tài chính đề xuất không áp dụng quy định thanh toán không dùng tiền mặt với doanh nghiệp trả lương cho người lao động và một số khoản chi ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đề xuất mới về giá điện mặt trời; Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2025 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất thay đổi cách xác định khung giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió. Theo đó, thay vì xác định theo từng miền như hiện nay, Bộ Công Thương đề xuất tính khung giá điện mặt trời theo vùng kinh tế - xã hội hoặc theo từng tỉnh, thành phố; đồng thời chuyển trách nhiệm tính toán, trình khung giá phát điện hằng năm từ EVN sang một đơn vị trung lập để tăng tính khách quan.

Trong khi đó, TP Hà Nội dự tính hỗ trợ tiền cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ (BESS) trên địa bàn thành phố. Mức hỗ trợ tối đa là 6 triệu đồng mỗi hộ.

Khung giá điện rác 2026: Cần tính đúng, tính đủ để tháo gỡ 'điểm nghẽn' đầu tư

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đang lấy ý kiến về khung giá phát điện năm 2026 đối với nhà máy điện rác, với mức giá trần dự kiến 2.378,39 đồng/kWh, giảm 7,64% so với năm 2025.

Mức giảm này khiến nhiều doanh nghiệp kiến nghị rà soát lại các thông số đầu vào để bảo đảm khung giá phản ánh đúng thực tế.