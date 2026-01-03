Trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

Công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com.

Phương tiện quân sự gần dinh tổng thống ở Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ thông báo Đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1.

Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã thông báo về việc quân đội nước này bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trước đó, quân đội Mỹ đã tập kích hàng loạt căn cứ quân sự ở thủ đô Caracas và nhiều tỉnh của Venezuela. Trước khi ông Trump thông báo bắt giữ ông Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.