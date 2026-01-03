Theo CNN, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 3/1 đã thông báo về việc vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị truy tố tại Tòa án Quận phía Nam New York.

"Ông Maduro sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của nền tư pháp Mỹ. Các cáo buộc liên quan đến ông này bao gồm: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới chiến dịch táo bạo và hết sức nhanh chóng của quân đội Mỹ", bà Bondi cho biết.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee cũng trích dẫn lời của Ngoại trưởng Marco Rubio, xác nhận việc nhà lãnh đạo Venezuela đã bị bắt giữ để xét xử tại Mỹ. Ngoài ra, một bức ảnh được cho là cảnh binh lính Mỹ áp giải ông Maduro cũng đang thu hút sự chú ý lớn trên các mạng xã hội.

Bức ảnh được cho là binh lính Mỹ áp giải Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: X/@gustav0cardenas

"Ngoại trưởng Marco Rubio đã ám chỉ rằng Washington sẽ không còn hành động nào ở Venezuela sau khi bắt giữ ông Maduro", ông Lee tiết lộ.

Trên thực tế, Tổng thống Trump đã phát lệnh truy nã ông Maduro lần đầu tiên từ tháng 3/2020, với mức treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela. Đến tháng 8/2020, mức truy nã được nâng lên 50 triệu USD, trong bối cảnh Washington cáo buộc ông Maduro sử dụng các tổ chức tội phạm và khủng bố nước ngoài như Tren de Aragua, Sinaloa và Cartel of the Suns để tuồn ma túy vào Mỹ.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, giới chức Venezuela kêu gọi người dân bình tĩnh theo dõi tình hình. "Mọi người cần tin tưởng vào chính quyền, Washington đã không đạt được tất cả mục tiêu trong ngày hôm nay", Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello Rondon nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc để phản đối cuộc tấn công của Mỹ.