22h15 ngày 4/1, sân Bernabeu:

Real Madrid mở màn năm 2026 bằng cuộc tiếp đón Real Betis trên sân Santiago Bernabeu, trong trận đấu mà họ phải giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Chiến thắng nghẹt thở của Barca trong trận derby với Espanyol, khiến khoảng cách giữa hai đội hiện nay là 7 điểm.

Mbappe vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: EFE

Ngôi đầu từng thuộc về Real Madrid khi khép lại “Siêu kinh điển”, nhưng hiện đội quân của Xabi Alonso phải trả giá cho những cú sảy chân liên tiếp.

Ở trận đấu với Betis, thuộc vòng 18 La Liga, Alonso phải đối mặt với một sự vắng mặt gây lo lắng: Kylian Mbappe.

Tiền đạo người Pháp bị bong gân đầu gối và đã phải thi đấu trong tình trạng đau đớn suốt một thời gian.

Theo báo chí Pháp, Mbappe thậm chí có thể bị ảnh hưởng dây chằng, chứ không chỉ là bong gân như phía Real Madrid xác nhận.

Đó là lý do các bác sĩ khuyến cáo Mbappe nên nghỉ ngơi để tránh rủi ro nghiêm trọng hơn. Có nghĩa là khả năng anh tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia là rất thấp.

Trước mắt, hàng công của Real Madrid sẽ đặt trọn niềm tin vào Vinicius và Rodrygo, với Bellingham đá ở vai trò hộ công – vị trí từng giúp anh ghi rất nhiều bàn thắng cách đây hai mùa giải.

Vinicius vừa có một năm thảm họa về mặt thành tích. Trong khi đó, từ chỗ bị bỏ rơi, Rodrygo là lá bài quan trọng với Alonso gần đây.

Vinicius có phong độ không tốt. Ảnh: EFE

Sau khi Endrick chuyển sang Lyon theo hợp đồng cho mượn, Gonzalo là phương án dự bị duy nhất trên băng ghế dự phòng trong trường hợp thế trận không thuận lợi.

Ở hàng thủ, vốn là tuyến bất ổn nhất từ đầu mùa, Dean Huijsen không tập luyện dấy lên nhiều hoài nghi. Riêng Trent Alexander-Arnold và Eder Militao chắc chắn vắng mặt.

Real Madrid chờ đợi Tchouameni và Camavinga sẽ hỗ trợ che chắn từ xa cho hàng thủ, trong bối cảnh Valverde buộc phải lùi xuống đá hậu vệ phải.

Một trận đấu khó khăn, nhưng Real Madrid không có lựa chọn khác ngoài chiến thắng.

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Militao, Mbappe, Huijsen, Alaba, Mendy chấn thương. Brahim Diaz dự cúp châu Phi.

Betis: Isco chấn thương; Amrabat, Bakambu, Abde dự cúp châu Phi.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Guler, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Gomez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Hernandez.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.