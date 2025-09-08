Trong phiên giao dịch đầu tuần 8/9, áp lực bán tiếp tục bao trùm thị trường. Sau khi giảm nhẹ trong buổi sáng, VN-Index lao dốc mạnh vào buổi chiều và đóng cửa mất 42,44 điểm (-2,55%) xuống 1.624,53 điểm. HNX-Index giảm 3,24%, Upcom-Index giảm 1,52%.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức cao. Tổng cộng trên 3 sàn hơn 58 nghìn tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng, trong đó có hơn 53 nghìn tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Thị trường chứng khoán chịu áp lực chốt lời sau khi đã tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Chỉ số VN-Index đã tăng hơn 51%.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu trụ vẫn giữ được sức hút với dòng tiền, chỉ giảm nhẹ hoặc đứng giá tham chiếu, tiêu biểu ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và bộ ba “họ Vin”.

Đáng chú ý, HPG của Tập đoàn Hòa Phát (do tỷ phú Trần Đình Long làm chủ tịch) còn tăng 100 đồng lên 28.900 đồng/cp, với gần 141,8 triệu đơn vị được giao dịch. Khối ngoại mua ròng khoảng 11 triệu cổ phiếu HPG.

Nhóm cổ phiếu họ Vin gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) giao dịch không nhiều nhưng giữ được giá tham chiếu.

Một điểm đáng lưu ý là khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh, gần 1.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt, ngay trước thời điểm thị trường có thể được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi trong tháng 9.

Bên cạnh HPG được mua mạnh nhất, nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng cũng được khối ngoại đổ tiền vào dồn dập, với các mã nổi bật như Chứng khoán SSI (SSI), Ngân hàng Vietinbank (CTG), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng VPBank (VPB)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng một số mã như: VIX, NVL, VCB, PDR...

Giám đốc môi giới một công ty chứng khoán nhận định, việc VN-Index điều chỉnh là bình thường sau khi đã tăng hơn 50% trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia này, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong 1-2 tuần tới để tạo nền, bởi “không thể rướn tăng mãi”.

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh top đầu trên thế giới. Nguồn: MASVN

Áp lực bán gia tăng sau khi VN-Index xuyên thủng đường trung bình giá 20 phiên. Đây là đường hỗ trợ vốn đã hai lần nâng đỡ VN-Index trong các phiên điều chỉnh trong tháng 7 và tháng 8. Mỗi khi thị trường lùi xuống ngưỡng này thì đều xuất hiện lực cầu bắt đáy kéo lên.

Hai phiên giảm điểm mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư dao động. Tuy nhiên, đây là điều được nhiều công ty chứng khoán đã dự báo. Trước đó, nhiều chuyên gia cũng dự báo thị trường có thể điều chỉnh giảm 7-15% sau một đợt tăng mạnh gấp rưỡi như vậy. Riêng trong tháng 8, chỉ số VN-Index đã tăng gần 12% - đứng số 1 toàn cầu.

Trong một báo cáo chiến lược tháng vừa được công bố, Mirae Asset dự báo, những đợt rung lắc biên độ lớn tiếp diễn, trở thành trạng thái bình thường với thị trường. Các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua.

Tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này đều không còn là thông tin mới.

Các nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, nhằm bảo toàn thành quả tích lũy từ các tháng trước.

Dù vậy, về dài hạn, VN-Index còn dư địa tăng, có thể hướng đến mốc đỉnh lịch sử mới 1.800-2.000 điểm nếu xung lực tăng duy trì và áp lực tỷ giá nằm trong ngưỡng cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Kịch bản cơ sở là VN-Index được kỳ vọng thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.650 điểm và tiếp tục xu hướng tăng lên 1.800 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán CSI cho rằng, VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, nên xác suất cần có một nhịp điều chỉnh sau hơn 4 tháng tăng điểm là khá cao. VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.565 điểm trong các tuần tới.

Về kinh tế vĩ mô chung, tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp lớn vẫn được kỳ vọng tích cực khi vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và tăng mạnh đầu tư công.

Tín dụng cũng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây. Đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng 1,85 triệu tỷ (khoảng 69,8 tỷ USD). Đây tiếp tục là động lực hỗ trợ cho thị trường tài sản, trong đó có chứng khoán.