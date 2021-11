Victoria, Australia

Mới đây, một quán cà phê tại thành phố Melbourne (Úc) đã thêm vào thực đơn món “bánh mì lớn nhất thế giới”, khiến thực khách khắp nơi tìm tới để chụp ảnh và xếp hàng dài đợi thưởng thức.

Bánh mì là món ăn quen thuộc, bình dân của người Việt Nam nhưng theo thời gian, bánh mì dần trở thành món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới. Bánh vì Việt được truyền thông quốc tế nhiều lần vinh danh là “món ăn đường phố ngon nhất thế giới”, “món sandwich ngon nhất thế giới”…

Bánh mì có nguồn gốc từ bánh baguette của người Pháp. Vào những năm 1950, người Việt Nam bắt đầu điều chỉnh công thức theo cách riêng, kết hợp với các thành phần hợp khẩu vị của từng vùng miền. Bánh mì được làm mềm hơn, có lớp vỏ giòn kết hợp với nhân thịt lớn nướng, gà, patê. trứng…

Mới đây, một quán cà phê có tên Third Wave Café tại Úc đã thêm món ăn đặc trưng Việt Nam - bánh mì BBQ “lớn nhất thế giới” vào thực đơn, theo Daily Mail.

Bánh mì lớn nhất thế giới có chiều dài hơn nửa mét (Ảnh: Third Wave Café)

Giá bán một chiếc bánh mì BBQ “lớn nhất thế giới” của Third Wave Café là 53,9 USD (khoảng hơn 1,2 triệu VNĐ). Dù giá của chiếc bánh mì độc đáo này cao hơn nhiều so với mức trung bình trên thị trường, thực khách khắp nơi vẫn đổ xô đến và xếp hàng dài trước cửa quán để chờ thưởng thức.

Món bánh mì “lớn nhất thế giới” chỉ được phục vụ trong một khoảng thời gian giới hạn (Ảnh: Third Wave Café)

Món “bánh mì BBQ” gồm phần bánh dài 60cm nóng hổi, giòn rụm; bên trong được phết một lớp patê dày, kèm theo bơ, cà rốt muối chua, dưa chuột, rau mùi, hành lá và ớt tươi. Tiếp đến, đầu bếp thêm vào những miếng thịt gà hun khói, ba chỉ heo hun khói, sườn bò rút xương hun khói và cuối cùng là tóp mỡ giòn rụm cùng sốt tương đậu hấp dẫn.

“Ôi chúa ơi, món ăn này sinh ra chính là dành cho tôi mà”, một khách hàng nữ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cảm nhận của cô sau khi thưởng thức món bánh mì BBQ tại quán Third Wave Café.

(Ảnh: Third Wave Café)

Một phần bánh mì BBQ của Third Wave Café đủ cho 2-3 người. Dù món bánh mì “lớn nhất thế giới” đang gây sốt, chủ quán Third Wave Café cho biết họ sẽ chỉ phục vụ thực đơn này đến hết tháng 11. Có lẽ chính điều này cũng là lí do hối thúc thực khách tìm tới quán thưởng thức.

Vậy nên nếu bạn muốn thưởng thức món ăn “độc lạ nhưng quen thuộc” này, hãy đến ngay Third Wave Café tại 181 Đại lộ Victoria, quận Albert Park, thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc.

Hương Vũ (Theo Daily Mail)