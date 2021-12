Chỉ trong vòng 11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản đã thu về 43,5 tỷ USD, xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu của cả năm nay.

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, trong tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 11/2020 và tăng 5,8% so với tháng 10/2021. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Kết quả này giúp ngành nông nghiệp về đích sớm, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu xuất khẩu nông sản năm 2021.

Theo Bộ NN-PTNT, dù có nhiều thời điểm xuất khẩu nông sản chững lại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song tính đến hết tháng 11 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng chủ lực đều tăng mạnh.

Xuất khẩu nông sản về đích sớm (ảnh: TL)

Cụ thể, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 19,3 tỷ USD, tăng 13,7%; lâm sản chính thu về 14,3 tỷ USD, tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD, tăng 3,5%; chăn nuôi đạt 393 triệu USD, tăng 4%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đều tăng. Điển hình, giá hồ tiêu tăng tới 54,4%, giá gạo tăng 6,5%, giá cà phê, cao su, sắn lần lượt tăng ở mức 10,5%, 25,8% và 13,5%.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 khách hàng lớn nhất của nông sản Việt xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt trên 11,9 tỷ USD, chiếm 27,5% thị phần; xuất khẩu Trung Quốc gần 8,4 tỷ USD, chiếm 19,2% thị phần.

Về nhập khẩu, trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam chi ra khoảng 39,2 tỷ USD để nhập các mặt hàng nông lâm thuỷ sản, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất, đạt gần 3,5 tỷ USD, chiếm 8,9% thị phần, trong đó mặt hàng bông chiếm 35,5% giá trị. Tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,3 tỷ USD, chiếm 8,5% thị phần.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, năm nay, ngành nông nghiệp không những đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia mà còn hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu đã đề ra.

T.An