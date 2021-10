Vụ va chạm mạnh giữa ba xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi được đưa vào bệnh viện.

Sáng 28/10, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 27/10, tại Km8+400 đường ĐT605 (thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe máy.

Tại hiện trường nhiều mảng vỡ vụn của xe máy do va chạm mạnh

Cụ thể, xe máy mang BKS: 92E1-53827 do ông Hồ Tấn N. (54 tuổi, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) điều khiển hướng Đà Nẵng đi Quảng Nam; xe máy BKS: 92F1-16014, do anh Nguyễn Minh Nghĩa (28 tuổi) điều khiển chở theo mẹ là bà Phan Thị Tám (63 tuổi, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) và xe máy BKS: 92D1-83761 do anh Trần Hoàng L. (14 tuổi, trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng chở theo chị Nguyễn Thị Minh Tr. (15 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Đến địa điểm trên, ba xe máy xảy ra va chạm mạnh khiến ông N. và chị Tr. tử vong tại chỗ. Anh L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Những người còn lại bị xây xước nhẹ.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ. (Ảnh: Thanh Hồng)

Xe máy bị tông bẹp dúm

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Công Sáng