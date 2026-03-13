Loạt trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Europa League 2025/26 đã mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn, với những kết quả khiến cuộc đua vào tứ kết vẫn còn rộng mở trước các trận lượt về sau một tuần.

Endrick giúp Lyon thoát thua - Ảnh: OL

Tâm điểm chú ý là màn so tài giữa Celta Vigo và Lyon. Đại diện Tây Ban Nha tưởng như đã cầm chắc chiến thắng sau khi vươn lên dẫn trước, nhưng Endrick đã tỏa sáng đúng lúc với bàn gỡ ở phút 87, giúp Lyon thoát thua và rời sân khách với kết quả hòa 1-1 đầy quý giá.

Watkins ghi bàn giúp Aston Villa đánh bại Lille ngay trên sân khách - Ảnh: AV

Ở cặp đấu khác, Aston Villa giành lợi thế quan trọng khi đánh bại Lille 1-0 ngay trên sân khách. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ollie Watkins ở phút 61, mang lại lợi thế lớn cho đại diện Ngoại hạng Anh trước trận lượt về.

Trong khi đó, FC Porto cũng gây ấn tượng khi thắng Stuttgart 2-1 trên sân khách. Midtjylland bất ngờ hạ Nottingham 1-0, còn Genk và Panathinaikos lần lượt vượt qua Freiburg và Betis với cùng tỷ số 1-0.

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League: Ảnh: UEFA

Ferencvaros tạo khoảng cách an toàn nhất sau lượt đi khi đánh bại Braga 2-0. Riêng cặp Bologna – Roma kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với cách biệt mong manh ở nhiều cặp đấu, các trận lượt về Europa League hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó đoán.