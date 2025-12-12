7 giảng viên được phong phó giáo sư gồm: Trần Thị Thanh Nga, Lê Trung Đạo, Đoàn Ngọc Phúc, Trần Thị Kim Oanh, Phạm Ngọc Dưỡng, Ngô Nhật Phương Diễm và Trần Nguyễn Khánh Hải. Trong đó, PGS Trần Thị Thanh Nga và PGS Trần Nguyễn Khánh Hải đã đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế từ năm 2024.

PGS Ngô Nhật Phương Diễm, Trưởng Bộ môn, Khoa Kế toán - Kiểm toán nhận thưởng 300 triệu đồng. Ảnh: UFM

Nhà trường thưởng 300 triệu đồng cho mỗi tân phó giáo sư như một sự trân trọng những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và đóng góp học thuật nổi bật, đồng thời thể hiện chiến lược đầu tư cho đội ngũ giảng viên - nhà khoa học chất lượng cao.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định đây không chỉ là thành quả của từng cá nhân mà còn là kết tinh từ môi trường học thuật và định hướng phát triển đội ngũ mà UFM theo đuổi nhiều năm.

Ông kỳ vọng các tân phó giáo sư sẽ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín học thuật, dẫn dắt giảng viên trẻ, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế của nhà trường.