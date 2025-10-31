Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi.

Trong hôm nay (31/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tiếp đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường và mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh gây mưa lạnh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Thời tiết Hà Nội ngày 31/10, có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, từ đêm 30/10-1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 700mm.

Từ đêm 31/10-1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 30-31/10, tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Sau đó, đêm 1-2/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng 4/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; riêng từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.