Với suy nghĩ đường rộng, làng bản khang trang sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, ông Đặng Văn Châu, Người có uy tín thôn Hòa Bình, xã Thống Nhất đã nhiều lần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình của gia đình để mở rộng đường giao thông.

Người có uy tín nhiều lần tiên phong hiến đất mở đường

Xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Vũ Oai, Hòa Bình, Thống Nhất và 2 thôn của xã Đồng Lâm. Đây là địa bàn chủ yếu là miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

Tại thôn Hòa Bình, ông Đặng Văn Châu (SN 1948, dân tộc Dao) là người được bà con tin tưởng, nhiều năm bầu làm Người có uy tín. Trước khi nghỉ công tác, ông có nhiều năm làm việc trong chính quyền địa phương, nhờ đó tích lũy được kinh nghiệm và hiểu biết về đời sống, phong tục tập quán của người dân.

Sau khi nghỉ công tác, ông tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Đặng Văn Châu được bà con tin tưởng, nhiều năm bầu làm Người có uy tín thôn Hòa Bình

Trước đây, hệ thống đường giao thông trong thôn còn chật hẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn. Muốn quê hương phát triển, trước hết phải cải thiện hạ tầng, trong đó đường giao thông cần được mở rộng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

Ông Châu cho rằng, mỗi gia đình chỉ cần tự nguyện dành một phần diện tích đất để mở rộng đường thì lợi ích mang lại sẽ thuộc về cả cộng đồng. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển lâu dài, giúp con cháu và các thế hệ sau có cuộc sống thuận lợi hơn.

Ông Châu chỉ khu vực đất sắp tới sẽ hiến để mở rộng đường

Trong quá trình triển khai các phương án đo đạc, thiết kế đường giao thông, một số hộ dân đã tự nguyện hiến đất. Tuy nhiên, cũng có gia đình còn băn khoăn khi đất vườn, đất ruộng bị ảnh hưởng, đặt ra những vấn đề liên quan đến đền bù và quyền lợi. Những lúc như vậy, ông Châu phối hợp với cán bộ xã đến từng nhà giải thích, trao đổi, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương và lợi ích chung.

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông còn chủ động lấy chính gia đình mình làm gương.

Hơn 2 năm trước, khi địa phương có chủ trương mở rộng đường liên thôn, gia đình ông Châu đã tự nguyện hiến một phần đất vườn bên hông nhà. Nhờ đó, tuyến đường trong xóm có thêm không gian, việc đi lại thuận tiện hơn, hai bên đường cũng được trồng cây xanh, tạo cảnh quan khang trang.

Việc làm của ông nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhiều hộ dân người Dao trong thôn. Trong đó, gia đình bà Dương Thị Tiếp sau khi được ông Châu phân tích, vận động đã chủ động hiến nhiều diện tích đất mặt đường để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Khi địa phương triển khai công trình mà đất của gia đình nằm trong diện cần giải phóng mặt bằng, tôi luôn sẵn sàng tháo dỡ những phần công trình bị ảnh hưởng, đồng thời vận động các hộ xung quanh cùng thực hiện. Khi tuyến đường hoàn thành, người dân chính là những người trực tiếp được hưởng lợi", ông Châu chia sẻ.

Một tuyến đường liên thôn rộng rãi sau khi người dân hiến đất khi được ông Châu vận động

Tinh thần tiên phong ấy tiếp tục được ông thể hiện khi xã Thống Nhất chuẩn bị triển khai mở rộng một tuyến đường liên thôn với chiều rộng khoảng 5m, có hệ thống rãnh thoát nước. Do tuyến đường đi qua phần đất của gia đình, ông Châu đã chủ động thu dọn đồ đạc trong nhà kho, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Bên cạnh vận động người dân xây dựng hạ tầng, ông Châu còn thường xuyên đến các gia đình trong thôn trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tìm hiểu những vấn đề phát sinh tại địa phương. Từ kiến thức được tiếp thu qua các đợt tập huấn, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng.

Không dừng lại ở đó, ông Châu còn vận động người dân thay đổi cách làm kinh tế, tận dụng hiệu quả diện tích rừng sản xuất. Nhiều hộ đã trồng xen quế, hồi và các loại cây dược liệu dưới tán, xen kẽ với diện tích keo, góp phần đa dạng nguồn thu nhập và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ông Châu thường xuyên tới các hộ gia đình trong thôn để trò chuyện, tuyên truyền pháp luật

Bà Triệu Thị Sen (61 tuổi, dân tộc Dao), người dân thôn Hòa Bình, cho biết bà rất tin tưởng ông Châu bởi sự thân thiện, nhiệt tình và luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con.

"Ông Châu không chỉ tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đường làng mà còn quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ông thường xuyên bảo ban thế hệ trẻ, đồng thời mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết của người Dao cho con em trong thôn", bà Sen cho biết.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đặng Thị Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thống Nhất, cho biết sau khi kiện toàn, toàn xã có 11 Người có uy tín. Đây đều là những người được cộng đồng tin tưởng, có tiếng nói và ảnh hưởng tích cực trong đời sống thôn bản. Nhờ đó, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, phổ biến pháp luật đến người dân đạt được sự đồng thuận cao.

Đánh giá về ông Đặng Văn Châu, bà Sơn cho biết ông là Người có uy tín có tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang và mở rộng các tuyến đường, ông đã tích cực vận động các hộ dân thôn Hòa Bình đồng thuận, tạo điều kiện để địa phương triển khai công việc.

Người dân chủ động tháo dỡ công trình, chung sức làm đường

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã triển khai 12 dự án, công trình về hạ tầng giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Quá trình thực hiện nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, với hơn 200 hộ tự nguyện hiến trên 13.000m2 đất cùng nhiều tài sản gắn liền với đất. Đến nay, 3 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng an toàn và phát huy hiệu quả thiết thực.

Tại thôn Chân Đèo, chính quyền địa phương và người dân đang cùng nhau tháo dỡ các công trình trên đất, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng khoảng 1,8km đường liên thôn.

Người dân thôn Chân Đèo cùng chính quyền địa phương chủ động tháo dỡ công trình để phục vụ việc mở rộng đường

Ông Nguyễn Hồng Tráng, Trưởng thôn Chân Đèo, cho biết tuyến đường được triển khai từ quốc lộ 337 đến khu vực Trạm 500. Trước khi thực hiện dự án, thôn đã tổ chức họp bàn, thông tin về chủ trương và phương án triển khai. Qua trao đổi, người dân cơ bản thống nhất, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, 30 hộ dân đã tự nguyện hiến đất ở, đất vườn tạp, đất trồng cây lâu năm cùng tài sản trên đất để phục vụ thi công. Tuyến đường sau nâng cấp có hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè và cây xanh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, cảnh quan khu dân cư.

Đáng chú ý, khi đơn vị thi công đưa máy móc đến công trường, nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, thay vì chờ đợi hay đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Tráng cho biết, bà con đều phấn khởi, mong muốn công trình sớm hoàn thành để có tuyến đường khang trang, thuận tiện đi lại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuyến đường liên thôn dài 1,8km đang được nâng cấp, mở rộng

Là một trong những hộ tự nguyện hiến diện tích đất lớn, anh Trần Đình Thuận (SN 1980, trú thôn Chân Đèo) cho biết gia đình đã bàn bạc và thống nhất hiến hơn 100m2 đất, chạy dọc khoảng 60m mặt đường sau khi được chính quyền địa phương vận động.

Theo anh Thuận, việc dành một phần diện tích đất của gia đình để mở rộng đường là cần thiết, bởi khi đường thông thoáng, không chỉ gia đình anh mà các hộ dân xung quanh đều được hưởng lợi. Đây là công trình phục vụ lợi ích chung, có giá trị lâu dài nên gia đình anh hoàn toàn hưởng ứng.