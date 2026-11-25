Thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi có thêm nhiều cơ hội học tập, tiếp nối những giá trị văn hóa của cha ông thông qua các lớp học cồng chiêng ở nhà rông, câu lạc bộ văn hóa dân gian trong trường học.

Trao cơ hội

Buổi tối, tại nhà rông ở xã Đăk Rve (tỉnh Quảng Ngãi), tiếng cồng chiêng lại vang vang. Trong không gian sinh hoạt cộng đồng, những người lớn tuổi kiên nhẫn hướng dẫn từng nhịp chiêng, cách phối hợp âm thanh. Bên cạnh họ, nhiều em nhỏ và thanh niên chăm chú quan sát, tập đánh theo.

Lớp học có khoảng 30 người, từ trẻ em 9-10 tuổi đến thanh niên. Người hướng dẫn là những già làng, nghệ nhân và người có kinh nghiệm trong cộng đồng. Không chỉ học cách sử dụng nhạc cụ, các học viên còn được làm quen với sự phối hợp giữa các thành viên để tạo nên một bài chiêng hoàn chỉnh.

Khuôn viên nhà rông ở xã Đăk Rve, nơi có lớp dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên

Ông A De, một trong những người tham gia truyền dạy đánh chiêng, cho biết: “Cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống của người Xơ Đăng. Đây không đơn thuần là nhạc cụ biểu diễn mà còn hiện diện trong nhiều sự kiện quan trọng của cộng đồng, từ lúc một người sinh ra, cưới hỏi đến khi qua đời.

Vì vậy, việc truyền dạy cho lớp trẻ không chỉ giúp các em biết đánh chiêng mà còn hiểu thêm về ý nghĩa của loại hình văn hóa này trong đời sống dân tộc mình.

Bên cạnh hoạt động truyền dạy văn hóa, đây cũng là dịp để người có uy tín trong cộng đồng gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Những nội dung được quan tâm gồm quy định về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, bình đẳng giới, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các chính sách dân tộc.

Thông qua những buổi trò chuyện, sinh hoạt gần gũi tại nhà rông, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và áp dụng vào cuộc sống”.

Tham gia lớp học, em A Khánh Đông Duy, ở thôn Kon Cheo Leo, cho biết em được già làng và bố mẹ động viên đến học. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng càng tập luyện, em càng yêu thích tiếng cồng chiêng và những điệu múa xoang. Duy muốn chăm chỉ học hỏi để sau này có thể góp phần gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.

Theo thông tin từ địa phương, các lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang đã thu hút gần 150 học viên. Một số người sau khi hoàn thành việc học trở thành hạt nhân nòng cốt, tham gia thành lập và duy trì các đội cồng chiêng tại thôn, làng.

Những buổi tập vào buổi tối vì thế không chỉ là thời gian rèn luyện kỹ năng. Đây còn là dịp để người trẻ gặp gỡ nghệ nhân, học hỏi từ người đi trước và hiểu hơn về những giá trị văn hóa đang hiện diện trong chính cộng đồng mình.

Việc đưa văn hóa dân gian đến gần học sinh cũng được thực hiện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đinh Thanh Kháng, xã Sơn Tây Thượng. Câu lạc bộ văn hóa dân gian của trường có gần 60 học sinh tham gia.

Các em được tìm hiểu, thực hành những loại hình văn hóa truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, trong đó có Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thanh Sơn với hoạt động truyền dạy cồng chiêng.

Bên cạnh đó, nhà trường lồng ghép nội dung bảo tồn văn hóa vào các buổi ngoại khóa, lễ khai giảng và hoạt động trải nghiệm. Học sinh có dịp tìm hiểu nghề thủ công, đan lát, chế tác nhạc cụ và những nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở cộng đồng, câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Nước Min (xã Sơn Tây Thượng) cũng duy trì hoạt động với 25 thành viên, trong đó có mô hình nghệ nhân nhí.

Lớp học có nhiều học viên nhỏ tuổi tham gia

Những sân chơi như vậy tạo điều kiện để trẻ em tiếp xúc với văn hóa truyền thống từ sớm, thay vì chỉ biết đến qua sách vở hay những dịp lễ hội.

Tại một số địa phương khác, hoạt động truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cũng được tổ chức. Các lớp ở thôn Đăk Tiêng Klah (xã Đăk Hà) và thôn Đăk Tô 1 (xã Đăk Tô) thu hút khoảng 35 học viên mỗi lớp, gồm thanh thiếu niên và người trung niên.

Việc người trẻ cùng tham gia với những người lớn tuổi tạo cơ hội để kinh nghiệm, kỹ năng và hiểu biết văn hóa được trao truyền ngay trong cộng đồng.

Nhiều chính sách hỗ trợ

Những lớp học, câu lạc bộ văn hóa dân gian sẽ khó duy trì nếu thiếu người hướng dẫn, không gian sinh hoạt và điều kiện thực hành. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của cộng đồng, các kế hoạch bảo tồn văn hóa của tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ tạo điều kiện để nghệ nhân và thế hệ trẻ tiếp nối di sản.

Ngày 8/6/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Các em nhỏ được người có kinh nghiệm hướng dẫn từng bước

Kế hoạch xác định nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số.

Những nội dung được chú trọng gồm tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và Tết truyền thống. Đáng chú ý, văn bản nêu rõ yêu cầu tăng cường truyền dạy, trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Cụ thể hơn, ngày 12/3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Kế hoạch số 800/KH-SVHTTDL về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống, nghề dệt thủ công truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, các lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, làm trang phục truyền thống có 2 nghệ nhân hướng dẫn và 30 học viên mỗi lớp. Người tham gia được hỗ trợ nguyên vật liệu, khung dệt và dụng cụ phục vụ việc truyền dạy, thực hành.

Kế hoạch cũng khuyến khích nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng tham gia truyền nghề, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối, phát triển nghề truyền thống.

Khi được học, được thực hành và có người hướng dẫn, các em có thể trở thành những người tiếp nối, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình

Một nội dung đáng chú ý khác là vận động, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số có trang phục truyền thống đến trường. Theo kế hoạch, học sinh và giáo viên người dân tộc thiểu số được sử dụng trang phục của dân tộc mình trong các dịp lễ, hội, khai giảng, bế giảng và hướng tới việc mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai hằng tuần.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách năm 2026, đồng thời lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp. Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động bảo tồn trang phục, nghề dệt truyền thống, song không đồng nghĩa toàn bộ kinh phí của các lớp học văn hóa tại địa phương đều được cấp từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ lớp cồng chiêng ở nhà rông, câu lạc bộ trong trường học đến các lớp truyền nghề thủ công, việc bảo tồn văn hóa đang mở thêm cơ hội để thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia.

Khi được học, được thực hành và có người hướng dẫn, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức về truyền thống mà còn có thể trở thành những người tiếp nối, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa ngay trong cộng đồng mình. Đồng thời, các em có thêm cơ hội tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và áp dụng vào cuộc sống.