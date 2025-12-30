Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhận định: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện đại.

Ông Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.

“Năm 2026, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số, yêu cầu đối với doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc mở rộng kênh bán hàng, mà còn phải xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và bảo vệ thương hiệu Việt trên môi trường số đầy cạnh tranh và rủi ro”, ông Hiếu lưu ý.

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm cập nhật những xu hướng mới của thương mại điện tử, chia sẻ các giải pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu bền vững, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà quản lý. Đây là cơ hội quý để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn, nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên mới” quy tụ nhiều diễn giả có kinh nghiệm thực tiễn sâu trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số. Chương trình hội thảo được thiết kế xoay quanh những vấn đề “nóng” mà doanh nghiệp đang đối mặt.

GS.TS Đinh Văn Hiến, Chủ tịch Hệ sinh thái Salepro, Chủ tịch Tập đoàn DKNEC nhấn mạnh, thương mại điện tử giai đoạn tới không chỉ là câu chuyện bán hàng online, mà là bài toán tổng hòa giữa thương hiệu, dữ liệu, nhân lực và tuân thủ pháp lý. Doanh nghiệp Việt muốn đi đường dài cần tư duy chiến lược thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả và khách mời đã cùng nhau phân tích thời cơ bứt phá xuất khẩu B2B thông qua thương mại điện tử - được xem là hướng đi chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên mới” hướng tới các chủ doanh nghiệp, nhà sáng lập, đội ngũ marketing, bán hàng, xuất khẩu cùng những cá nhân quan tâm đến chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Theo Ban Tổ chức, giá trị lớn nhất mà sự kiện mang lại không chỉ là cập nhật xu hướng, mà còn là không gian kết nối, mở rộng hợp tác và định hình tư duy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số mới.