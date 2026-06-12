Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 5/2026, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 1.907 chiếc xe bán tải các loại, tăng nhẹ 3,6% so với tháng trước (với 1.840 chiếc). Lượng xe bán tải bán ra chiếm khoảng 6,4% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.



Tháng 5 vừa qua, doanh số của "vua bán tải" Ford Ranger ở mức khá khi bán ra 1.089 chiếc, tăng 16,7% so với tháng trước, tiếp tục dẫn đầu và chiếm tới 57% "miếng bánh" phân khúc. Tổng doanh số 5 tháng đầu năm của Ranger đạt 6.034 chiếc, nằm trong top 4 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Hãng xe Mỹ vừa bổ sung thêm phiên bản Ranger Raptor động cơ xăng V6 3.0L vào đầu tháng 5 vừa qua. Ảnh: FVN

Xếp thứ hai ở phân khúc xe bán tải vẫn là Toyota Hilux. Doanh số của mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản này trong tháng 5 đạt 648 chiếc, giảm nhẹ 5,2% so với tháng 4. Doanh số luỹ kế của Hilux từ đầu năm 2026 đến nay đạt 2.981 chiếc.

Toyota Hilux với phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1/2026, được đánh giá là đối thủ xứng tầm của Ford Ranger. Ảnh: TMV

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton tiếp tục có một tháng 5 đầy thất vọng khi chỉ bán ra được 135 chiếc, giảm 36,3% so với tháng trước.

Tổng cộng đã có 1.319 chiếc Triton được Mitsubishi Motor Việt Nam bán ra trong 5 tháng đầu năm 2026. Số lượng này chỉ chưa bằng một phần tư so với Ford Ranger và chưa bằng một nửa so với đối thủ đồng hương Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton ngày càng tụt lùi so với hai đối thủ Ford Ranger và Toyota Hilux. Ảnh: MMV

Trong khi đó, Isuzu D-Max tiếp tục "độc chiếm" vị trí cuối bảng quen thuộc khi chỉ bán ra được đúng 35 chiếc trong tháng 5. Dù doanh số đã tăng gấp hơn 3 lần so với tháng trước, nhưng số lượng này vẫn không thấm vào đâu. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này chỉ vỏn vẹn 352 chiếc trong 5 tháng đầu năm.

Mẫu bán tải của Isuzu luôn nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại khá "lẹt đẹt" khi đưa về Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể của những mẫu xe này.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, bán tải vẫn là phân khúc có quy mô khiêm tốn, với nhóm khách hàng tương đối đặc thù. Dòng xe này chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh hoặc di chuyển trên các cung đường địa hình.

Thời gian qua, doanh số xe bán tải chịu ảnh hưởng nhất định bởi những thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện đường bộ, cũng như các quy định hạn chế lưu thông tại một số khu vực trung tâm đô thị.

Việc các cơ quan quản lý và địa phương nghiên cứu tháo gỡ những bất cập đối với dòng xe này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường, giúp xe bán tải mở rộng tệp khách hàng và cải thiện sức tiêu thụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô, bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 5/2026 đạt 29.935 chiếc, giảm nhẹ 6% so với tháng 4 nhưng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast công bố riêng cho biết, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 19.503 chiếc xe điện trong tháng 5, giảm 21,1% so với tháng 4. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.921 chiếc, tăng nhẹ 0,4% so với tháng liền trước. Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 vừa qua đạt 53.359 chiếc, giảm 12,0% so với tháng 4 (với 60.616 chiếc).

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