Ở trận đấu thứ hai tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam chạm trán U22 Uzbekistan - một đội bóng mạnh của châu lục, lúc 14h35 hôm nay 15/11, theo giờ Hà Nội.

Hiện tại, không có đơn vị truyền hình Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng Panda Cup 2025, vì vậy trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan sẽ không được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Để phục vụ người hâm mộ, VietNamNet.vn sẽ tường thuật trực tiếp những diễn biến nóng bỏng của màn so tài rất đáng chờ đợi này.

U22 Uzbekistan bước vào trận gặp U22 Việt Nam với quyết tâm cao sau thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc. Dù chỉ là giải giao hữu, đội bóng Trung Á vẫn muốn khẳng định bản lĩnh.

Ở trận ra quân, họ từng khiến U22 Hàn Quốc gặp khó trong hiệp một nhờ lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn dưới sự chỉ huy của đội trưởng trẻ Dilshod Abdullaev. Tuy nhiên, sang hiệp hai, U22 Uzbekistan không thể chống đỡ sức ép và để thua hai bàn.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đang hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Kết quả này mang lại niềm tin lớn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước cuộc đối đầu sắp tới.

Với tinh thần lên cao và lợi thế tâm lý, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu giành điểm, thậm chí tạo bất ngờ trước Uzbekistan.

Đội hình dự kiến U22 Uzbekstan vs U22 Việt Nam

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.

U22 Việt Nam: Văn Bình, Nhật Minh, Lý Đức, Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Bắc, Công Phương, Thanh Nhàn.