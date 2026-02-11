Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Trong đó, người ứng cử là phụ nữ: 471 người, tỷ lệ 45,24%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 người, tỷ lệ 21,90%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 người, tỷ lệ 21,99%; người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 người, tỷ lệ 9,12%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 15 tái cử: 145 người, tỷ lệ 29%.

Về cơ cấu người được giới thiệu thì các cơ quan Đảng: 10 người, tỷ lệ 4,60%; cơ quan Chủ tịch nước: 2 người, tỷ lệ 0,92%; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145 người, tỷ lệ 66,82%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 người, tỷ lệ 6,91%.

Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14 người, tỷ lệ 6,45%; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng): 3 người, tỷ lệ 1,38%; Tòa án nhân dân tối cao: 1 người, tỷ lệ 0,46%; Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1 người, tỷ lệ 0,46%; Kiểm toán nhà nước: 1 người, tỷ lệ 0,46%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 25 người, tỷ lệ 11,52%.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội

Trong số 217 người được giới thiệu ứng cử ở Trung ương có 138 người tái cử, trong đó trình độ đại học 28, trên đại học 189.

Đối với 824 người ứng cử do địa phương giới thiệu, 420 người là nữ, trong đó tỉnh, thành phố có tỷ lệ phụ nữ ứng cử cao gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Người ứng cử là người ngoài Đảng 90; người ứng cử dưới 40 tuổi là 227, người tự ứng cử 23. Có 381 người tốt nghiệp đại học; trên đại học là 488 và 21 người dưới đại học.

5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là: 2.555 người.

Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1.98 lần trên số đại biểu được bầu.

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là: 75.878 người.

Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu.

MTTQ Việt Nam đánh giá, hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 ở cả Trung ương và địa phương và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng công tác phân bổ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử về cơ bản đảm bảo thời gian và đúng quy trình theo hướng dẫn về công tác bầu cử.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, theo sự phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác được tiến hành một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cơ bản bảo đảm các quy định về cơ cấu kết hợp nữ, trẻ, dân tộc, ngoài Đảng, đồng thời có sự điều chỉnh kịp thời về cơ cấu để bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Việc giới thiệu người ứng cử về cơ bản đều bảo đảm số dư cần thiết, thể hiện tính dân chủ, rộng rãi trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử.