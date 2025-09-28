Bộ Xây dựng vừa có báo cáo nhanh về tình hình giao thông sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Đối với lĩnh vực hàng không, tính từ 6-15h ngày 28/9, đã có 42 chuyến bay buộc phải hủy, hơn 50 chuyến hoãn và hàng chục chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Cụ thể, tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng trong ngày có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị, 17 chuyến bay phải chờ.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài cũng có 28 chuyến hủy; sân bay Đồng Hới có 2 chuyến hủy; sân bay Thọ Xuân hủy 4 chuyến và bay sớm 6 chuyến.

Ngoài ra, các sân bay khác cũng phải hiệp đồng đổi đường bay tránh bão cho 64 chuyến bay.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải sẵn sàng cơ động tới hiện trường. Ảnh: Cục Hàng hải và Đường thủy VN

Trên đất liền, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận đến 16h chiều nay có ngập lụt tại tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 8C tại vị trí km133+304, nước ngập trung bình 60cm, gây tắc đường. Hiện lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, biển báo, trực gác hai đầu, đảm bảo ATGT; dự kiến đến 19h sẽ thông xe trở lại.

Trên biển, lúc 5h45 sáng nay, ghi nhận 2 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn tại khu vực luồng Cửa Việt. Trong đó, 1 tàu bị chìm hoàn toàn và 1 tàu bị mắc cạn, vỡ mạn, nước tràn vào tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị phối hợp với lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Kết quả, 9 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn đã được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn; 2 thuyền viên trên tàu cá bị chìm hoàn toàn hiện vẫn mất tích.