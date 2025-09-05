Theo tờ Pravda, tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Paris hôm 4/9, Thủ tướng Macron nhấn mạnh, trong số 35 nước có 26 quốc gia sẵn sàng điều quân hoặc cung cấp khí tài để hỗ trợ lực lượng an ninh.

“Chúng ta đã đi một chặng đường dài, các tham mưu trưởng đã làm việc chặt chẽ với nhau và hôm nay tôi có thể nói rằng chúng ta đã sẵn sàng. Hôm nay, chúng ta có một đề xuất chính trị, một đề xuất quân sự và một đề xuất từ ​​35 nhà lãnh đạo để cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Cũng theo nhà lãnh đạo Pháp, cách tiếp cận của “Liên minh tự nguyện” đối với các bảo đảm này gồm 2 yếu tố.

Thứ nhất, không có giới hạn nào về cơ cấu hoặc năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine. Các thành viên liên minh sẽ tìm cách trao cơ hội cho Ukraine tái thiết quân đội để ngăn chặn bất kỳ hành vi tấn công tiềm tàng nào.

"Yếu tố thứ hai là lực lượng an ninh. Hôm nay, 26 quốc gia đã chính thức cam kết và một số nước khác đã bày tỏ quan tâm tới việc gửi lực lượng đến Ukraine hoặc đóng góp một số tài sản nhất định để hỗ trợ liên minh đảm bảo an ninh trên biển hoặc trên không", ông Macron cho biết thêm.

Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh, mục tiêu của lực lượng an ninh không phải gây chiến với Nga, mà là đảm bảo hòa bình và gửi đi một tín hiệu chiến lược nhằm ngăn chặn giao tranh tái diễn. Song, theo ông Macron, các binh sĩ sẽ không được triển khai ra tiền tuyến và vị trí của họ vẫn đang được xác định.

Cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” đã kết thúc tại Paris và Tổng thống Zelensky đã rời Điện Élysée. Đại diện từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới đã tham dự cuộc họp. Trong đó, 6 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và ông Zelensky đã có mặt trực tiếp và những người còn lại tham dự theo hình thức trực tuyến.

Trước cuộc họp, Tổng thống Macron tuyên bố các đồng minh đã hoàn tất các đảm bảo an ninh cho Ukraine và đã sẵn sàng để được phê duyệt về mặt chính trị.