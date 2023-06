Chiếc ô tô hiện nay không chỉ được coi là một phương tiện di chuyển hay khối tài sản lớn của gia đình, mà với những người đàn ông, nó còn thực sự là một "người bạn" không thể thiếu trong hành trình chinh phục mọi nẻo đường. Chiếc xe còn phần nào phản ánh phong cách cũng như tính cách của chủ nhân.

Dưới đây là những chia sẻ của anh Trần Phúc Thái (38 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về "vợ hai" của mình - chiếc Nissan X-Trail sau 6 năm sử dụng:

Tôi đã chọn một chiếc xe không mấy nổi bật nhưng thực dụng

Năm 2017, khi vợ chồng tôi đón bé thứ ba và quyết định đổi từ một chiếc hatchback sang xe khác lớn hơn, tôi đã khá phân vân giữa những cái tên ở phân khúc C-SUV, nhưng cuối cùng lại chọn một chiếc xe không mấy nổi bật là Nissan X-Trail phiên bản 2.5L SV.

Chiếc Nissan X-Trail của anh Trần Phúc Thái là bản 2.5L SV. (Ảnh NVCC)

Bản thân tôi luôn coi trọng gia đình và mong muốn mọi chuyến đi đều là niềm vui của cả nhà, thế nên tiêu chí "để vợ con lên đầu" vẫn là thứ tôi ưu tiên số 1 khi chọn mua xe. Muốn cả nhà vui vẻ thì đương nhiên chiếc xe phải rộng rãi, êm ái, vận hành ổn định nhưng vẫn mạnh mẽ để thoả sức khám phá, cùng nhau đi đến mọi nơi.

Tôi thấy X-Trail là một chiếc xe giao hòa rất tốt những yếu tố này: Đủ rộng rãi cho gia đình nhưng không quá cồng kềnh trong phố, đủ êm ái trên đường trường nhưng vững chãi trên cao tốc, công nghệ an toàn vừa đủ, vận hành ổn định, mạnh mẽ trên nhiều loại địa hình với một mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý.

Được đánh giá là một người khá trầm tính và "già trước tuổi", tôi có duyên với những người bạn già dặn, thường nhiều tuổi hơn và đáng tin cậy. Nissan X-Trail, đối với tôi, cũng là một người bạn như vậy.

Nếu so với các đối thủ thì "Trâu" (biệt danh các anh em trong hội hay gọi về X-Trail) không có gì nổi bật, thậm chí thiết kế tẻ nhạt và đơn điệu. Đi đến đâu, anh bạn này đều như một người đàn ông từng trải, thường chọn góc nhỏ cho mình trong quán cafe và quan sát mọi người xung quanh. Ở X-Trail toát ra vẻ gì đó nam tính kiểu lạnh lùng, khá giống với tôi.

Anh Thái đánh giá, X-Trail là một chiếc xe hài hoà để vừa phục vụ gia đình và công việc. (Ảnh NVCC)

Lý do nữa tôi chọn X-Trail một phần vì chút “dị” của nó. Ra đường để gặp được 1 chiếc X-Trail là điều không phải dễ, nhưng những tài xế sở hữu các xe khác phần lớn đều bày tỏ sự tôn trọng cho khả năng vận hành của "Trâu".

Vài năm trước, trong một chuyến lái xe dài ngày qua nước bạn Lào, đoàn 5 xe Nissan X-Trail của chúng tôi may mắn được gặp các bạn ở một hội nhóm xe khác. Các bạn bên đó ăn mặc rất thời trang, nam áo quần là lượt, tóc vuốt keo, chị em thì váy áo xúng xính và tất cả đều tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền rất hấp dẫn.

Nhìn lại anh em hội X-Trail của tôi trông thật lôm côm, quần áo ông ngắn, ông dài, tóc tai thì còn không thèm chải và tuổi đời trung bình có lẽ thuộc hàng cao nhất trong các hội xe tại Việt Nam.

Lúc đó, khi mới mua xe và nhen nhóm ý tưởng thành lập hội X-Trail miền Bắc, anh bạn là admin một diễn đàn về ô tô lớn nhất nhì Việt Nam từng nói với tôi: “Chiếc ô tô thể hiện rõ nhất tính cách của một thằng đàn ông”. Và tôi thấy câu nói này thật đúng!

Một người như thế nào thì thường sẽ chọn cho mình một chiếc xe “hao hao” như vậy. Nhưng ở phía ngược lại, khi sở hữu một chiếc xe, bản thân chủ xe cũng sẽ có những thay đổi về tính cách, sở thích theo hướng phù hợp với chiếc xe của mình.

Vậy nên, không có gì quá sai khi nhìn vào “người bạn” đó để đoán ra tính cách của chủ xe, đặc biệt khi đó là một người đàn ông.

"Nissan X-Trail không quá nổi bật trong đám đông, giống như một người đàn ông trầm tính" (Ảnh NVCC)

An toàn, mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm cố hữu

Thấm thoát, người bạn "già" đã cùng tôi trải qua 6 năm bên nhau với 12 vạn km. Cũng trong suốt thời gian đó, với những hành trình tương đối khắc nghiệt, anh bạn X-Trail vẫn rất đáng tin cậy và "hiểu chuyện".

Ngoài những phụ tùng phải thay thế định kỳ ra thì chưa bao giờ tôi phải bận lòng vì bạn tôi “đau ốm”. Tất nhiên, tôi cũng là một người cẩn thận và luôn lựa chọn cho người bạn này sự chăm sóc một cách khoa học, đúng chuẩn và hợp lý.

Làm việc tại một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phát điện, nên tôi hiểu phần nào tầm quan trọng của yếu tố an toàn trong cuộc sống. So với các đối thủ cùng thời và cùng phân khúc, X-Trail là một chiếc xe tương đối nổi bật về các tính năng an toàn.

Một khung gầm vững chắc, hệ dẫn động AWD tuỳ chỉnh nhiều chế độ lái, vô lăng phản hồi chính xác đi cùng với những công nghệ hỗ trợ vận hành giúp đem lại sự phấn khích cho người lái.

Ngoài ra, là một ông bố 3 con, bản thân tôi luôn lựa chọn cho mình những sản phẩm mang nhiều tính thực dụng, đặc biệt là những đồ dùng phục vụ mình hằng ngày.

Đây là một chiếc xe có thể sử dụng đa mục đích, đi làm, đi chơi xa, cao tốc, vượt địa hình khó rất tốt, mức tiêu thụ nhiên liệu rất dễ chịu với con số thực tế chỉ hơn 7l/100km cho cỗ máy 2.5L trên đường trường.

Tuy vậy, công bằng mà nói, X-Trail vẫn có nhiều vấn đề cần cải thiện, từ sản phẩm đến "thượng tầng" liên quan đến chính sách của hãng xe tại Việt Nam.

Đầu tiên phải nhắc đến là việc nhà sản xuất ngừng lắp ráp và phân phối X-Trail vào năm 2022 gây ra sự hụt hẫng, cùng với đó là sự bất tiện trong việc sửa chữa, thay thế phụ tùng, khi xe bắt đầu vào giai đoạn cần phải quan tâm đặc biệt.

Có cảm giác, hãng Nissan hiện nay không quá chú trọng đến thị trường Việt Nam, nhiều showroom phải đóng cửa hoặc chuyển sang phân phối sản phẩm khác. Những địa điểm 3S đã ít nay càng ít hơn gây khó khăn nhất định cho những người đang sử dụng X-Trail nói riêng và các dòng xe Nissan nói chung.

Là một chiếc xe thuộc thế hệ cũ, kiểu dáng thiết kế của X-Trail sau 5-6 năm sử dụng đã rất lỗi thời, chỉ thực sự phù hợp với những người đề cao sự thực dụng và khả năng vận hành. Xe cũng thiếu các tính năng hỗ trợ lái như các xe đời mới và khả năng cách âm không thực sự tốt.

Nissan X-Trail là chiếc xe không dành cho số đông và nhanh mất giá ở thị trường xe cũ (Ảnh NVCC)

Sự "dị biệt" của X-Trail còn có mặt trái là ít người lựa chọn và không hợp với số đông. Chính vì vậy, ở thị trường xe cũ, X-Trail không được đánh giá quá cao, xe mất giá nhanh. Giá xe sau 6 năm sử dụng có thể chỉ còn khoảng 50-60% so với thời điểm mới lăn bánh.

Đứng cùng các đối thủ hiện nay, nội thất của chiếc X-Trail là khá chật chội. Với một gia đình “lớn” như chúng tôi, chỉ khoảng vài năm nữa thôi, khi mấy cậu nhóc lớn lên thì chiếc xe này là không đủ cho 5 người với những chuyến đi xa. Và có thể lúc đó chúng tôi lại phải đổi sang một chiếc khác lớn và hiện đại hơn.

Độc giả Trần Phúc Thái

