Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trang fanpage AFC Asian Cup đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Cả Việt Nam đứng sau các chàng trai U23! ❤️ Bạn tin U23 Việt Nam đi tiếp không?” kèm theo lựa chọn cảm xúc "👍 Tin – ❤️ Rất tin – 🔥 Cực kỳ tin."

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả khu vực. Hàng nghìn lượt “thả tim”, “thả lửa” xuất hiện như một làn sóng cổ vũ tinh thần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ dành cho thầy trò Kim Sang Sik trước cuộc so tài then chốt diễn ra lúc 22h30 tối nay (20/1).

U23 Việt Nam nhận được sự cổ vũ từ AFC Asian Cup (Ảnh chụp màn hình)

Động thái từ AFC không đơn thuần là lời kêu gọi tương tác mạng xã hội, mà còn được xem như sự ghi nhận cho hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Từ vòng bảng toàn thắng cho tới chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở tứ kết, đội bóng áo đỏ đã chinh phục cảm tình của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ châu lục.

Trong bối cảnh phải chạm trán U23 Trung Quốc - đối thủ có hàng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu lì lợm, sự ủng hộ tinh thần từ người hâm mộ được xem là “liều doping” quan trọng với U23 Việt Nam.

Dòng trạng thái của AFC vì thế không chỉ mang tính cổ vũ, mà còn như một lời nhắn gửi: cả một quốc gia đang đồng hành cùng các cầu thủ trẻ trong giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Á.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

