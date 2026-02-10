Theo hãng thông tấn Anadolu, Cục trưởng Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan Jarosław Strożyk ngày 10/2 đã bác bỏ các tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng Warsaw hỗ trợ Ukraine trong vụ ám sát tướng Vladimir Alekseev.

"Những thông tin cho rằng Ba Lan có liên quan đến các vụ ám sát hoặc phá hoại tại Nga và Belarus là hoàn toàn sai lệch. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại khi các thông tin kiểu này được gửi cho các kênh truyền thông quốc tế. Mọi hoạt động của tình báo Ba Lan đều được tiến hành phù hợp với pháp luật và dưới sự giám sát chính trị của Thủ tướng, Tổng thống và các quan chức cấp cao khác", ông Strożyk nhấn mạnh.

Lời khai của Lyubomir Korba - nghi phạm ám sát tướng tình báo Nga. Video: FSB

Cách đây 1 ngày, FSB cáo buộc tình báo Ba Lan đã giúp Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ Lyubomir Korba (65 tuổi) - nghi phạm chính trong vụ ám sát Trung tướng Nga Alekseev tại Moscow.

FSB sau đó cũng công bố đoạn video ghi lại lời khai của nghi phạm 65 tuổi, thừa nhận ông ta nằm trong danh sách lĩnh lương của Kiev và được hứa trả 30.000 USD nếu vụ ám sát thành công.

"Tôi được SBU tuyển dụng từ tháng 8/2025, sau đó được cử tới Moscow để giám sát nhiều mục tiêu khác nhau. Họ trả cho tôi 2.000 USD mỗi tháng. Về vụ ám sát tướng Alekseev, tôi được hứa hẹn số tiền thưởng 30.000 USD. Nhưng khi vụ việc thất bại, tôi được chỉ thị ra sân bay và tới Dubai. Tại Dubai, sẽ có người cung cấp vé sang Romania, từ Romania tôi sẽ được đưa về Kiev", Korba nói trong đoạn video.

Tướng Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vào năm 2017.