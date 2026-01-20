FIFA vừa công bố bản cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng thế giới sau khi Cúp bóng đá châu Phi khép lại. Theo đó, tuyển Việt Nam đã bị tụt một bậc, từ hạng 107 xuống 108 thế giới, với tổng điểm hiện tại là 1189,51.

Nguyên nhân chính đến từ việc thầy trò HLV Kim Sang Sik không thi đấu quốc tế kể từ tháng 11 năm ngoái, sau chiến thắng trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam bị tụt một bậc trong tháng đầu tiên của năm 2026 - Ảnh: Hải Hoàng

Trong quãng thời gian đó, nhiều đội tuyển xếp sau Việt Nam đã tích cực thi đấu tại các giải khu vực mà nổi bật là giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON), qua đó tích lũy thêm điểm số. Điển hình là Comoros, đội được cộng thêm 7,08 điểm nhờ hai trận hòa trước Mali và Zambia, qua đó tăng ba bậc.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ hai, sau Thái Lan (hạng 96). Trong khi đó, Malaysia (121) và Indonesia (122) đều giữ nguyên thứ hạng ở đợt cập nhật này.

Thứ hạng mới nhất của tuyển Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Dù tụt hạng, cánh cửa cải thiện vị trí vẫn rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Tháng 3 tới, “Những chiến binh Sao Vàng” sẽ tái xuất ở lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia.

Nếu kịch bản Malaysia bị xử thua do vi phạm quy định cầu thủ nhập tịch trở thành hiện thực, Việt Nam không chỉ rộng cửa giành vé dự VCK Asian Cup 2027 mà còn có cơ hội đáng kể để cải thiện thứ hạng FIFA trong các lần cập nhật tiếp theo.

Top 10 FIFA trong tháng 1/2026 (Ảnh chụp màn hình)

Ở top 10, Tây Ban Nha tiếp tục giữ ngôi số 1, trong khi Maroc với việc vào chung kết AFCON giúp họ nhảy liền 3 bậc lên xếp hạng 8.

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)