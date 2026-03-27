Theo tờ Chosun, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Belarus Lukashenko ngày 26/3 đã có cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác song phương.

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về loạt kế hoạch nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc trao đổi các phái đoàn cấp cao giữa Triều Tiên và Belarus. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ở cuối buổi hội đàm, hai bên đã ký các hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, thông tin, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Tổng thống Belarus Lukashenko tặng quà cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Video: Euronews

"Dù Belarus và Triều Tiên cách xa nhau về mặt địa lý nhưng chúng ta đã đưa mối quan hệ song phương dựa trên truyền thống hữu nghị lâu đời và sự thấu hiểu sang một giai đoạn phát triển mới", ông Lukashenko cho biết.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lukashenko đã tặng cho ông Kim những món quà mang đậm bản sắc Belarus, gồm súng trường VSK, sôcôla, rượu vodka và thắt lưng da. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus còn gửi tặng riêng cho phu nhân và con gái của ông Kim những món trang sức đặc biệt.

Về phía Triều Tiên, ông Kim đã tặng ông Lukashenko một thanh kiếm, một bức chân dung và một đồng tiền vàng để kỷ niệm chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Bình Nhưỡng của một nguyên thủ Belarus.

Trong số các món quà của ông Lukashenko, ông Kim tỏ ra đặc biệt hứng thú với khẩu súng trường VSK, thậm chí còn làm động tác lên đạn một cách vô cùng thuần thục.