Hà Nội sắp bán căn hộ 70m2 hơn 1,7 tỷ: Ai không phải bốc thăm giành suất mua?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.15 về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/2 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027.

Theo khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm. Nhóm đối tượng này cũng không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập theo quy định.

Quy định mới đã tạo cơ chế ưu tiên rõ ràng hơn cho người bị thu hồi đất, giúp họ sớm ổn định chỗ ở, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng nói rõ thời điểm xây nhà ở riêng lẻ không cần xin phép

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri đề nghị sớm ban hành hướng dẫn Luật Xây dựng (sửa đổi) năm 2025 theo đó quy định cụ thể thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình dân sinh.

Nhiều khu vực xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Hồng Khanh

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang nghiên cứu, soạn thảo nội dung nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Trong đó, nội dung quy định về thủ tục cấp giấy phép công trình xây dựng sẽ được quy định cụ thể tại một Chương của Nghị định.

Theo Bộ này, dự kiến Nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, đồng bộ với thời gian hiệu lực của Luật Xây dựng (sửa đổi).

Cha mẹ mất, ba chị em đòi chia nhà mặt phố hàng chục tỷ tại Hà Nội

Theo trình bày của bà P. (ngụ TP Hà Nội), cha mẹ của bà lần lượt qua đời vào các năm 1997 và 2010. Gia đình bà có bảy anh chị em, trong đó có ba người đã mất.

Khi còn sống, cha mẹ bà P. có tài sản chung là căn nhà gần 70m2 tại TP Hà Nội. Năm 1994, hai cụ làm thủ tục tặng cho ba con gái là bà Y., bà P. và bà H. một phần diện tích mặt phố 26,2m2.

Việc tặng cho được lập tại văn phòng công chứng, sau đó chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đứng tên đồng sở hữu của ba chị em.

Năm 1993, ba chị em của bà P. cùng góp tiền xây dựng căn nhà ba tầng trên diện tích được cha mẹ tặng cho. Tầng 1 được cho thuê làm cửa hàng, tạo nguồn thu cho cha mẹ khi còn sống; tầng 2 và tầng 3 dùng để ở.

Sau nhiều năm phát sinh mâu thuẫn về việc sử dụng và phân chia giá trị căn nhà trên, ba chị em bà P. không đạt được thỏa thuận nên bà khởi kiện, yêu cầu chia tài sản chung.

Căn hộ 7-8 tỷ đồng/căn, Bộ Xây dựng soạn cơ chế mới kéo giảm giá nhà

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp kéo giảm giá nhà đất. Ảnh: Hồng Khanh

Nói về sự cần thiết và cấp bách của Nghị quyết, Bộ Xây dựng cho biết, những năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm. Trong đó, giá chung cư, nhà liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao nhất, bình quân khoảng 10-15%/năm; cá biệt có giai đoạn tăng tới 30%.

Đáng chú ý, mức tăng giá này vượt xa tốc độ tăng thu nhập bình quân của người dân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Theo dự thảo, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ có nhiều điểm khác biệt so với nhà ở thương mại thông thường.

Hà Nội tính phá khu tập thể 50 năm tuổi, xây 3 cao ốc 34 tầng

UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể này.

UBND phường Hà Đông cho biết, khu tập thể có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng, tổng cộng 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970, dãy D hoàn thành năm 1985.

Theo dự thảo kế hoạch, trên khu đất hiện hữu sẽ xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình mới hoàn thành.

Đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.