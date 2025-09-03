Một công dân đang là nhân viên có hợp đồng lao động, thu nhập tại công ty dưới 15 triệu đồng/tháng.

Khi công dân xin xác nhận vào Mẫu số 05 về điều kiện thu nhập để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, công ty không xác nhận với lý do không biết "ngoài thu nhập ở công ty, còn thu nhập ở nơi khác hay không".

Công dân thắc mắc, có điều luật nào bắt buộc công ty phải xác nhận cho nhân viên có hợp đồng lao động không? Nếu công ty vẫn không xác nhận thì phải làm việc với cơ quan nào để được giải quyết?

Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết, Điều 30 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định về điều kiện về thu nhập.

Theo đó, đối với các đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập thực nhận hằng tháng không quá 15 triệu đồng, căn cứ theo bảng lương do doanh nghiệp, cơ quan nơi làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Luật cũng quy định, thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, nếu còn độc thân thì thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, nếu đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng khẳng định, đối với người lao động có hợp đồng, doanh nghiệp có trách nhiệm xác nhận thu nhập dựa trên bảng lương của chính đơn vị. Trường hợp không có hợp đồng lao động, việc xác nhận sẽ do UBND cấp xã thực hiện.