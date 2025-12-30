Theo Bộ Y tế, Thông tư số 26/2025/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cho phép kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày đối với một số bệnh, nhóm bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ đã nhận được nhiều phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, dù tình trạng bệnh đã ổn định và được theo dõi, điều trị trong thời gian dài.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các địa phương và Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện Thông tư 26/2025/TT-BYT.

Bộ Y tế yêu cầu thống nhất trên toàn quốc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 3 tháng. Ảnh: N. Huyền

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa đến 90 ngày, phù hợp với tình trạng bệnh theo danh mục quy định. Việc kê đơn phải được thực hiện thống nhất, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh và giảm các thủ tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính, chấn chỉnh việc chỉ định khám, cận lâm sàng, kê đơn thuốc và sử dụng thiết bị y tế chưa hợp lý…

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế về quy trình khám, chữa bệnh, quyền lợi người bệnh và quyền lợi bảo hiểm y tế; hướng dẫn đầy đủ cho người bệnh về sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe và tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Với các trường hợp đủ điều kiện chuyên môn, cơ sở y tế cần chủ động cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp, giúp người bệnh yên tâm điều trị, nhất là trong các dịp lễ, Tết kéo dài.