Trả lời phỏng vấn tờ Ukrinform hôm 18/8 trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết: “Lộ trình hướng tới thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine đã được mở ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu mọi thứ vào thứ Sáu tuần trước. Từ giờ, mỗi bước đi tiếp theo sẽ càng phức tạp hơn. Thành thật mà nói, tất cả chúng tôi muốn thấy được một lệnh ngừng bắn trong hội nghị tiếp theo… Đó phải là cuộc họp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine, bất kể sự kiện đó tổ chức ở đâu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu ở Washington DC, Mỹ, hôm 18/8. Ảnh: President.gov.ua

Quan điểm trên của Thủ tướng Đức đã nhận được sự đồng tình của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron nhận xét: “Một lệnh ngừng bắn như vậy là điều cần thiết. Tất cả những ai tham gia cuộc gặp lần này đều ủng hộ hòa bình. Ý tưởng về một cuộc họp 3 bên rất quan trọng, bởi đây là cách thức duy nhất để giải quyết cuộc xung đột”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý, nền hòa bình lâu dài sẽ đòi hỏi những đảm bảo an ninh mạnh mẽ dành cho Ukraine và các cam kết chung từ các nước châu Âu và đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X rằng, cuộc xung đột Ukraine “gây hao người, tốn của cần phải kết thúc”.

Theo hãng tin CNN, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump hôm 18/8, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Họ tiết lộ đang soạn thảo một điều khoản tương tự Điều 5 của NATO, vốn nêu rõ cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên được coi là cuộc tấn công vào toàn liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.