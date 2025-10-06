Chiều ngày 6/10, Lễ ra mắt Ứng dụng VFF (VFF App). Ứng dụng bao gồm các tính năng với việc đặt người hâm mộ làm trung tâm. Cụ thể gồm Thành viên (người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF, mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa, được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt và được ghi nhận là một phần của “ngôi nhà chung”).

Sự kiện VFF App chính thức được kích hoạt. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó là Tin tức tức thời & Nội dung độc quyền (các tin nóng về các ĐTQG Việt Nam, lịch trình các sự kiện, clip hậu trường, phỏng vấn độc quyền và bản tin chỉ dành riêng cho thành viên – fan luôn là những người được cập nhật và trải nghiệm sớm nhất); Cơ chế phần thưởng; Bình chọn (“Cầu thủ hay nhất” theo thời gian thực trong trận đấu); Mini-games (nhiệm vụ hằng ngày và hằng tuần để tích điểm đổi phần thưởng).

“Việc ra mắt VFF App là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới truyền thông gắn với chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam. Ứng dụng tạo ra một không gian số hiện đại, nơi người hâm mộ được kết nối, đồng hành và góp phần tạo thêm động lực để các ĐTQG chinh phục những mục tiêu cao hơn”, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên cho biết.