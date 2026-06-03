Dữ liệu do công ty phân tích thị trường Sensor Tower công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng của ChatGPT vượt xa nhiều nền tảng công nghệ đình đám trước đây như TikTok, Instagram, YouTube hay Google Maps.

Sự tăng trưởng thần tốc của ChatGPT được xem là hiện tượng hiếm có trong lịch sử công nghệ tiêu dùng.. Ảnh: Shutterstock

Thành tích này phản ánh sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong đời sống thường nhật.

Chỉ trong khoảng ba năm kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2022, ChatGPT đã phát triển từ một công cụ thử nghiệm thành nền tảng AI được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, phục vụ từ học tập, nghiên cứu, sáng tạo nội dung đến công việc văn phòng và lập trình.

Sự tăng trưởng thần tốc của ChatGPT được xem là hiện tượng hiếm có trong lịch sử công nghệ tiêu dùng. Trước đó, ứng dụng này từng gây chấn động khi chỉ mất hai tháng để vượt mốc 100 triệu người dùng vào tháng 1/2023, trở thành ứng dụng tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất từng được ghi nhận.

Giờ đây, việc cán mốc hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của OpenAI trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là dấu hiệu cho thấy thị trường AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn.

Theo Sensor Tower, người dùng hiện có xu hướng thử nghiệm nhiều nền tảng AI khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một ứng dụng duy nhất như giai đoạn đầu của làn sóng AI.

Một ví dụ đáng chú ý đến từ Anthropic, đối thủ đang nổi lên nhanh chóng của OpenAI. Dữ liệu cho thấy những người Mỹ tải ứng dụng Claude trong những tháng đầu năm 2026 đã giảm mức độ sử dụng ChatGPT khoảng 5% trong tháng tiếp theo so với thói quen sử dụng trước đó.

Con số này tuy chưa lớn nhưng cho thấy sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các chatbot AI hàng đầu.

Xét về quy mô người dùng tuyệt đối, Claude vẫn còn khoảng cách khá xa so với ChatGPT. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nền tảng này đang gây chú ý trên toàn ngành. Sensor Tower ước tính Claude hiện có khoảng 56 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu trong Quý 2/2026, tăng trưởng tới 640% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của ChatGPT ở mức khoảng 62%.

Các số liệu tải xuống ứng dụng cũng phản ánh sự thay đổi đáng kể của thị trường. ChatGPT vẫn là ứng dụng AI phổ biến nhất thế giới, nhưng thị phần tải mới đang dần bị thu hẹp.

Trong số sáu ứng dụng AI lớn được Sensor Tower theo dõi, ChatGPT chiếm khoảng 47% tổng số lượt tải toàn cầu trong Quý 2/2026, giảm mạnh so với mức 67% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Google Gemini của Google vẫn giữ vị trí ứng dụng AI được tải nhiều thứ hai. Tuy nhiên, nền tảng này cũng chứng kiến sự suy giảm về tỷ trọng tải xuống.

Gemini hiện chiếm khoảng 22% tổng số lượt tải ứng dụng AI trong Quý 2/2026, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 34% đạt được vào Quý 4/2025.

Người hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng đa dạng hóa lựa chọn của người dùng chính là Claude.

Chatbot của Anthropic đã vươn lên trở thành đối thủ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành AI hiện nay.

Ứng dụng này chiếm khoảng 14% tổng lượt tải AI trong quý hiện tại, tăng mạnh từ mức chỉ 1% trong từng quý của năm 2025.

Giới phân tích cho rằng thị trường AI đang chuyển từ giai đoạn “một người dẫn đầu tuyệt đối” sang giai đoạn cạnh tranh đa cực. OpenAI vẫn sở hữu lợi thế rất lớn về thương hiệu, hệ sinh thái và lượng người dùng.

Tuy nhiên, sự nổi lên của Anthropic cùng những khoản đầu tư khổng lồ từ các tập đoàn công nghệ lớn đang khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn.

(Theo NDTV, The Times of India)