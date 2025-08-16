Theo tờ Kyiv Independent, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 16/8 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Ukraine sau khi cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự kiện ở Alaska.

"Châu Âu ủng hộ nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump, nhưng Ukraine cần nhận được những đảm bảo an ninh vững chắc. Kiev cần đưa ra quyết định về biên giới và lãnh thổ của mình, không một ai được thay đổi chúng bằng vũ lực. Nga cũng không có quyền tác động lên việc Ukraine có được vào EU và NATO hay không", tuyên bố chung nêu rõ.

Những nhà lãnh đạo châu Âu tham gia tuyên bố gồm có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp cùng các nhà lãnh đạo châu Âu. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Châu Âu sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraine và Mỹ để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững", bà Von der Leyen nhấn mạnh.

Theo dự kiến, ông Zelensky sẽ tới Mỹ vào ngày 18/8 để thảo luận với ông Trump về những chi tiết liên quan đến chấm dứt chiến sự.

Nga giành quyền kiểm soát 2 khu định cư ở Donetsk

Theo Pravda, quân đội Nga ngày 16/8 đã thông báo về việc giành quyền kiểm soát làng Popiv Yar và Ivano-Darivka ở Donetsk. Trong vòng 24h qua, lực lượng Nga cũng đẩy lùi Ukraine ra khỏi làng Voronoye ở Dnepropetrovsk.

"Ngoài việc kiểm soát 2 khu định cư Popiv Yar và Ivano-Darivka, chúng ta vẫn đang tăng cường sức ép tại Nove Shakhove và Ivanivka. Các đơn vị đang nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại Donetsk", phía Nga cho biết.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 1.300 binh lính trong ngày qua. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn thành công 5 bom dẫn đường và 169 UAV của đối thủ.