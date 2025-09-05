Theo tờ Moscow Times, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm 4/9, ông Putin cho hay, những dấu hiệu về tình trạng thiếu hụt khí đốt đã hiện rõ ở vùng Viễn Đông của Nga.

Tổng thống Nga nói thêm, việc cung cấp khí đốt cho các doanh nghiệp mới có thể gặp nhiều thách thức, trong khi dự kiến nhu cầu khí đốt ​​sẽ tăng đáng kể tại Quận Liên bang Viễn Đông trong những năm tới. Tuy nhiên, ông Putin không nêu lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiềm tàng này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TASS

Ngoài ra, ông Putin đã đề xuất chuyển sang sử dụng nguồn dự trữ than đá "đủ dùng trong gần 1.000 năm".

Theo Bộ Năng lượng Nga, nước này có 63,4 nghìn tỷ m3 trữ lượng khí đốt tự nhiên. Vào năm 2020, Phòng Kế toán Liên bang Nga ước tính, trữ lượng khí đốt tự nhiên của nước này chiếm 20% tổng trữ lượng toàn cầu, nhưng cảnh báo cũng chỉ đủ dùng trong 50 năm.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Ukraine triển khai chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Theo đó, các lực lượng Kiev đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tấn công hàng chục nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các cơ sở công nghiệp - quân sự. Hành động này nhằm phá vỡ nỗ lực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Gần đây, các lực lượng Kiev còn gia tăng tấn công trước thềm diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Những cuộc tập kích đó đã làm gián đoạn khả năng xử lý và xuất khẩu dầu mỏ của Nga, đồng thời gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số khu vực của nước này cũng như ở bán đảo Crưm và 4 khu vực đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014.