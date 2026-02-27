Trong ấn phẩm đăng trên Tạp chí phố Wall (WSJ) mới đây, ông Karl Rove viết rằng Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi không giải quyết những lo ngại của các cử tri bất mãn đang tìm kiếm “sự cứu trợ” khỏi tình trạng tài chính khó khăn.

Tổng thống Mỹ Trump khi đọc Thông điệp Liên bang hôm 24/2. Ảnh: Nhà Trắng

“Đối với các cử tri, bài phát biểu của Tổng thống Trump gần như không dựa trên thực tế. Nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là các cử tri dao động, đang có thái độ bi quan về nền kinh tế”, ông Rove nhận định và nhấn mạnh tình trạng mất việc trong ngành sản xuất do trí tuệ nhân tạo.

Theo vị chiến lược gia Cộng hòa, dù nội dung kinh tế trong Thông điệp Liên bang mới đây đã được ông Trump mô tả với những từ ngữ “phát triển mạnh mẽ và nước Mỹ đang thắng lợi”, nhưng ông Rove cho rằng những nỗ lực của tổng thống hiếm khi được thể hiện trong các chính sách cụ thể.

“Thông điệp Liên bang nghe giống với bài phát biểu tại một đại hội chính trị hơn là bài phát biểu của tổng thống… Ông Trump đã nêu ra nhiều yếu tố của một luận điểm đáng tin cậy và hiệu quả cho đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng nếu muốn bảo vệ thế đa số của mình, các nghị sĩ Cộng hòa cần đưa ra nhiều nội dung cụ thể, có tầm nhìn xa, thể hiện sự đồng cảm và tập trung nhiều hơn vào nền kinh tế so với những gì người dân Mỹ đã nghe vào hôm 24/2”, ông Rove viết thêm.

Trước đó, trong Thông điệp Liên bang hôm 24/2, Tổng thống Trump đã nêu bật những thành tựu trong năm đầu tiên ông trở lại Nhà Trắng. Về phần kinh tế, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nhờ những nỗ lực của ông mà “nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết, thu nhập của người dân được cải thiện trong khi lạm phát giảm mạnh”.