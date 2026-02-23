Hãng thông tấn RT đưa tin, trong danh sách các quan chức EU được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi ông Trump dỡ bỏ trừng phạt lần này có cựu Ủy viên EU Thierry Breton và Thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Nicolas Guillou. Cả hai người này đều mang quốc tịch Pháp.

Ông Macron và Tổng thống Mỹ Trump hồi tháng 2/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Được biết, cựu Ủy viên Công nghiệp và Thị trường nội bộ EU Thierry Breton là một trong 5 quan chức châu Âu đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ với lý do “dẫn đầu các hoạt động có tổ chức nhằm ép buộc nhiều nền tảng truyền thông Mỹ trừng phạt các quan điểm của người Mỹ mà họ phản đối”.

Trong khi đó, Thẩm phán Guillou bị trừng phạt do liên quan đến lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant “vì những tội ác chiến tranh ở Dải Gaza” được ICC công bố năm ngoái.

Bức thư của ông Macron gửi Tổng thống Mỹ Trump có đoạn: “Những biện pháp trừng phạt đó là sự áp đặt vô lý và tôi kêu gọi ngài hãy xem xét lại những quyết định trên. Các đòn trừng phạt áp lên ông Thierry Breton làm suy yếu quyền tự chủ quản lý của châu Âu… Còn lệnh trừng phạt nhằm vào thẩm phán Guillou gây xói mòn nguyên tắc độc lập tư pháp và nhiệm vụ của ICC”.

Theo RT, ông Trump hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu trên của ông Macron.