Không chỉ là nơi giao thương, trao đổi nông sản và sản vật địa phương, chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu đang trở thành cầu nối đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hình thức livestream.

Đưa nông sản vùng cao lên không gian số tại chợ phiên

Xã Điền Xá là địa bàn miền núi của TP Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 240,49 km2, dân số khoảng 6.973 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%, chủ yếu là người Dao và Tày. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ.

Do địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện giao thông và khả năng tiếp cận thị trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc tiêu thụ nông sản địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản lượng chưa ổn định, thị trường chủ yếu bó hẹp trong phạm vi địa phương. Trong khi đó, hoạt động quảng bá sản phẩm chưa đa dạng; nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi, còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để giới thiệu và kinh doanh sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa của người dân. Đây không chỉ là nơi trao đổi, mua bán nông sản, sản vật địa phương mà còn là không gian giao lưu, giới thiệu trang phục, ẩm thực truyền thống và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào Dao, Tày.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của phiên chợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điền Xá đã triển khai mô hình “Livestream giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ Nhân dân tiêu thụ nông sản tại chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu hàng tháng”.

Chợ phiên vùng cao Hà Lâu thun hút nhiều người dân địa phương tới tham gia và giới thiệu sản phẩm

Điểm đáng chú ý là mô hình tận dụng chính nền tảng mạng xã hội và trang fanpage của MTTQ xã Điền Xá với gần 8.000 người theo dõi để tổ chức phát sóng trực tiếp. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm trong phạm vi phiên chợ, hình ảnh nông sản, sản vật đặc trưng và không gian văn hóa vùng cao được truyền tải đến đông đảo người xem trong và ngoài địa phương.

Theo anh Tằng Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điền Xá, phiên chợ được tổ chức hằng tháng tại khu vực chợ xã Hà Lâu cũ, với khoảng 15 gian hàng. Trong đó, một gian hàng được bố trí riêng phục vụ hoạt động livestream, giới thiệu các mặt hàng nông sản do người dân mang đến phiên chợ.

Tại đây, các sản phẩm được lựa chọn, trưng bày và giới thiệu trực tiếp trước ống kính. Người thực hiện livestream cung cấp thông tin về đặc điểm, nguồn gốc sản phẩm, giúp người xem có thể hình dung rõ hơn về những mặt hàng đang được bày bán tại chợ.

Không chỉ hỗ trợ những hộ trực tiếp sản xuất, mô hình còn tạo cơ hội cho các hộ thu mua, sơ chế và kinh doanh nông sản địa phương mở rộng hoạt động.

"Một trong những người tích cực tham gia là chị Hoàng Thị Mai, người dân tộc Tày. Chị thường thu mua nông sản của các hộ trong bản, sau đó sơ chế, phơi khô và mang đến phiên chợ giới thiệu, tiêu thụ. Những mặt hàng như nấm và các loại nông sản địa phương được chị lựa chọn để quảng bá thường xuyên. Việc thu mua sản phẩm của bà con không chỉ giúp chị Mai có thêm nguồn hàng kinh doanh mà còn tạo đầu ra cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Thông qua phiên chợ và hoạt động livestream, những sản phẩm do người dân làm ra có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, góp phần tăng thu nhập cho các gia đình", anh Nguyên cho biết.

Hơn 12 phiên livestream, hàng trăm nghìn lượt người tiếp cận

Hoạt động livestream được triển khai gắn với lịch tổ chức chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu hằng tháng. Trước mỗi phiên, các lực lượng phối hợp khảo sát, lựa chọn những sản phẩm nông nghiệp, sản vật đặc trưng và sản phẩm truyền thống có nhu cầu quảng bá, tiêu thụ.

Các hộ sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn chuẩn bị thông tin về sản phẩm, nguồn gốc, đặc điểm, giá bán và phương thức liên hệ mua hàng. Tại phiên chợ, hoạt động phát sóng trực tiếp được tổ chức ngay ở các gian hàng, khu vực mua bán nông sản, kết hợp giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực và những hoạt động giao lưu của đồng bào dân tộc.

Nội dung livestream được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ hiểu, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp theo mùa vụ, sản vật đặc trưng và những mặt hàng do chính người dân sản xuất, chế biến.

Các gian hàng livestream giúp quảng bá sản phẩm địa phương

Tính từ tháng 9/2025 đến nay, mô hình đã tổ chức trên 12 phiên livestream. Mỗi buổi thu hút hàng nghìn lượt người xem và tương tác.

Những con số này cho thấy hình thức quảng bá qua mạng xã hội đang mở ra một kênh tiếp cận khách hàng đáng chú ý đối với các hộ sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Nếu trước đây, việc giới thiệu và tiêu thụ nông sản chủ yếu phụ thuộc vào khách mua trực tiếp tại chợ hoặc các mối quan hệ quen biết, thì nay sản phẩm đã có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở những địa bàn khác.

Đặc biệt, livestream giúp hình ảnh sản phẩm được truyền tải trực quan ngay tại nơi sản xuất, kinh doanh. Người xem có thể quan sát hàng hóa, tìm hiểu thông tin và trao đổi với người bán mà không nhất thiết phải có mặt tại phiên chợ. Các hộ sản xuất nhỏ lẻ cũng được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số mà không phải tự tổ chức một hoạt động truyền thông chuyên nghiệp.

Thông qua quá trình tham gia livestream, các hộ được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để quay video, chụp ảnh sản phẩm, đăng bài trên mạng xã hội, giới thiệu hàng hóa, tương tác với khách hàng và tiếp nhận thông tin đặt mua. Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, lực lượng hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn từng bước, giúp họ giảm tâm lý e ngại, tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm trên môi trường số.

Kết hợp quảng bá nông sản với gìn giữ bản sắc văn hóa

Một điểm nổi bật của mô hình là không tách rời hoạt động quảng bá nông sản với giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của Điền Xá.

Thông qua mỗi buổi phát sóng trực tiếp, người xem không chỉ biết đến những sản vật địa phương mà còn được tiếp cận với không gian sinh hoạt đặc trưng của phiên chợ vùng cao, trang phục truyền thống, ẩm thực và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào Dao, Tày.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Ngân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Điền Xá cho biết, trong tháng 11, chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu tiếp tục được tổ chức vào ngày 22/11, với nhiều mặt hàng nông sản phong phú của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, phiên chợ lần này được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Chợ phiên Hà Lâu kết hợp văn hóa để gìn giữ bản sắc quê hương

Chương trình dự kiến có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do 7 thôn lựa chọn từ hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp giới thiệu, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tôn vinh các thầy cô giáo, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của đồng bào.

Không gian phiên chợ được bố trí tổng thể 15 gian hàng nhằm giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó có 7 gian hàng nông sản, OCOP của các thôn; 3 gian hàng khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; 1 gian hàng chuyển đổi số; 1 gian hàng livestream quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP; 1 gian hàng trải nghiệm trang phục truyền thống cùng các gian hàng của hộ sản xuất, kinh doanh.

Các gian hàng được khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối tiêu thụ trên môi trường số.

Việc kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một không gian không chỉ tạo thêm sức hút cho phiên chợ mà còn góp phần kết nối các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa những giá trị đặc trưng của vùng cao đến gần hơn với người dân và du khách.

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